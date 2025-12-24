Омбудсман Дмитрий Лубинец назвал главную проблему трудоустройства ВПЛ

Лубинец подчеркнул, что существующие инструменты не создают реальных возможностей для людей, которые утратили жилье и работу.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что государственная политика в сфере трудоустройства внутренне перемещенных лиц нуждается в системном пересмотре и должна обеспечивать реальные возможности, а не формальные подходы.

По его словам, начиная с 2024 года подход государства к социальной поддержке ВПЛ изменился: размер выплат на проживание был уменьшен, а акцент перенесен на трудоустройство и самозанятость переселенцев. В то же время правительственные решения в этой сфере, по мнению омбудсмана, остаются неполными и несистемными.

Лубинец подчеркнул, что существующие инструменты не создают реальных возможностей для людей, которые утратили жилье и работу. При отсутствии действенных программ профессиональной ориентации, переквалификации и сопровождения трудоустройства государственная политика фактически не работает.

По состоянию на ноябрь 2025 года в Украине зарегистрировано более 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, из которых около 1,8 миллиона находятся в трудоспособном возрасте. По данным Международной организации по миграции, 64% ВПЛ имеют высшее или профессиональное предвысшее образование. В то же время более 40% переселенцев не могут найти работу по специальности, а около 30% вынуждены соглашаться на более низкие должности или частичную занятость.

Причиной этого, по словам омбудсмана, является то, что рынок труда преимущественно предлагает низкоквалифицированные вакансии, тогда как государство не обеспечивает достаточных инструментов для профессиональной интеграции ВПЛ. Это, подчеркнул он, приводит к скрытой безработице, утрате мотивации и обесцениванию человеческого потенциала, критически важного для будущего развития страны.

Лубинец отметил, что Украине необходима не совокупность разрозненных инициатив, а целостная государственная политика в сфере трудоустройства внутренне перемещенных лиц. Именно правительство, по его словам, должно взять на себя ответственность за ее формирование, финансирование и внедрение.

Он также напомнил, что летом предоставлял рекомендации правительству по разработке стратегии ВПЛ на 2026 год и последующие годы. В настоящее время, по его словам, соответствующий документ готовится и должен предусматривать объединение ресурсов государства, бизнеса и громад, создание эффективных инструментов переквалификации, обеспечение равного доступа переселенцев к рынку труда и профессиональное сопровождение для тех, кто в этом нуждается.

