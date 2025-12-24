  1. В Україні

Омбудсман Дмитро Лубінець назвав головну проблему працевлаштування ВПО

15:54, 24 грудня 2025
Лубінець наголосив, що наявні інструменти не створюють реальних можливостей для людей, які втратили житло та роботу.
Фото: Getty Images
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що державна політика у сфері працевлаштування внутрішньо переміщених осіб потребує системного перегляду та має забезпечувати реальні можливості, а не формальні підходи.

За його словами, починаючи з 2024 року підхід держави до соціальної підтримки ВПО змінився: розмір виплат на проживання було зменшено, а акцент перенесено на працевлаштування та самозайнятість переселенців. Водночас урядові рішення в цій сфері, на думку омбудсмана, залишаються неповними та несистемними.

Лубінець наголосив, що наявні інструменти не створюють реальних можливостей для людей, які втратили житло та роботу. За відсутності дієвих програм професійної орієнтації, перекваліфікації та супроводу працевлаштування державна політика фактично не працює.

Станом на листопад 2025 року в Україні зареєстровано понад 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, з яких близько 1,8 мільйона перебувають у працездатному віці. За даними Міжнародної організації з міграції, 64% ВПО мають вищу або фахову передвищу освіту. Водночас понад 40% переселенців не можуть знайти роботу за спеціальністю, а близько 30% змушені погоджуватися на нижчі посади або часткову зайнятість.

Причиною цього, за словами омбудсмана, є те, що ринок праці переважно пропонує низькокваліфіковані вакансії, тоді як держава не забезпечує достатніх інструментів для професійної інтеграції ВПО. Це, наголосив він, призводить до прихованого безробіття, втрати мотивації та знецінення людського потенціалу, критично важливого для майбутнього розвитку країни.

Лубінець підкреслив, що Україні потрібна не сукупність розрізнених ініціатив, а цілісна державна політика щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Саме уряд, за його словами, має взяти на себе відповідальність за її формування, фінансування та впровадження.

Він також нагадав, що влітку надавав рекомендації уряду щодо розроблення стратегії ВПО на 2026 рік і подальші роки. Наразі, за його словами, відповідний документ готується і має передбачати об’єднання ресурсів держави, бізнесу та громад, створення ефективних інструментів перекваліфікації, забезпечення рівного доступу переселенців до ринку праці та професійний супровід для тих, хто цього потребує.

ВПО Дмитро Лубінець

