Аукцион, отмененный спустя годы: как суды установили незаконность продажи и вернули имущество Тульчинского хлебокомбината

Верховный Суд исследовал историю продажи, перепродажи и возврата здания и земельного участка, которые выбили из собственности предприятия вследствие нарушений.

Имущество Тульчинского хлебокомбината было реализовано на аукционе еще в 2011 году, а перепродано – в 2012-м. Однако лишь спустя годы суды установили недействительность торгов и сделок. Данную ситуацию осложнял тот факт, что последним покупателем стал арбитражный управляющий, который впоследствии длительное время исполнял полномочия ликвидатора этого же предприятия.

Начало банкротства и продажа имущества

Ошибки и нарушения в процедуре банкротства способны влиять на судьбу активов на протяжении многих лет. Об этом свидетельствует дело № 15/68-10(902/1563/23), которое рассмотрел ВС в составе судей палаты по рассмотрению дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда. Анализируя кассационную жалобу на решение Хозяйственного суда Винницкой области, Верховный Суд исследовал события 15-летней давности и установил незаконность отчуждения имущества и недобросовестность приобретателя.

Судебные процессы, связанные с Тульчинским хлебокомбинатом, начались в августе 2010 года: Хозяйственный суд Винницкой области открыл производство по делу о банкротстве общества, ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. После этого начато процедуру, которая должна была привести к упорядоченной продаже имущества. В декабре того же года предприятие было признано банкротом, а ликвидатору поручено реализовать активы в соответствии с требованиями законодательства. В данном деле критически важными стали действия ликвидатора при подготовке и проведении аукциона 9 сентября 2011 года, когда продавали нежилое здание площадью 507,3 кв. м вместе с земельным участком 0,0613 га. Эти объекты составляли лот с начальной ценой свыше 164 тысяч гривен.

Суды, анализируя материалы, установили отсутствие доказательств публикации ликвидатором информации об имуществе, которое подлежало продаже, в бюллетенях органов приватизации, в прессе, а также в других предусмотренных законом печатных изданиях. Кроме того, не было подтверждено публикации информации о победителе аукциона и окончательной цене в течение 15 дней после заключения договоров. Такие действия противоречили требованиям законодательства о малой приватизации и фактически свидетельствовали о нарушении всей процедуры реализации имущества. Протокол аукциона от 9 сентября 2011 года, составленный товарной биржей, впоследствии стал предметом судебного анализа и был признан недействительным в рамках другого дела, результаты которого имели преюдициальную силу (принцип обязательности для суда определенных фактов, которые уже были установлены вступившим в законную силу решением другого суда).

По результатам торгов победителем стало третье лицо, с которым в январе 2012 года ликвидатор подписал договоры купли-продажи здания и земельного участка, а также акты приема-передачи. В апреле 2012 года это лицо перепродало имущество другому приобретателю – физическому лицу, которое впоследствии стало ответчиком в деле о виндикации (истребование имущества собственником из чужого незаконного владения). При этом новый собственник приобрел объекты уже через три месяца после отчуждения, что суд в дальнейшем оценил в контексте его профессиональной деятельности и возможного осознания обстоятельств, при которых имущество выбыло из собственности должника.

После продажи имущества суды выявили еще один важный факт: в 2013 году того же покупателя назначили ликвидатором предприятия. В заявлении об участии в этом деле он указал, что не является заинтересованным лицом, однако не предоставил информации о том, что владеет имуществом, отчужденным должником в рамках ликвидационной процедуры. В 2013 году апелляционный суд при рассмотрении жалобы на назначение ликвидатора не нашел подтверждений его заинтересованности, однако тогда факты перепродажи недвижимости еще не были известны.

На протяжении почти пяти лет исполнения своих полномочий ликвидатор не предпринял никаких действий для защиты интересов должника, не обратился в суд с заявлением о признании торгов или договоров недействительными. В материалах дела отмечено, что именно в этот период истек срок исковой давности для оспаривания сделок. Лишь после прекращения полномочий предыдущего ликвидатора новый арбитражный управляющий выяснил факт незаконной продажи и обратился в суд. В 2022 году по его инициативе суд признал недействительными результаты аукциона и договоры, которыми имущество выбыло из деятельности должника. Вследствие вступления этих решений в законную силу возникло право требовать возврата здания и земли у последнего владельца.

В 2020-х годах новый ликвидатор, исследуя историю движения активов, установил: объекты до сих пор находятся во владении того же приобретателя, который в 2013–2018 годах был ликвидатором. Этот факт обусловил подачу иска о виндикации имущества в рамках дела о банкротстве. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляционный суд согласился с его выводами. Однако ответчик решил обжаловать решение: он утверждал, что является добросовестным приобретателем, владел имуществом открыто и длительное время, а также ссылался на пропуск срока исковой давности. Именно эти аргументы стали предметом дальнейшего анализа в высшей судебной инстанции.

Недобросовестность приобретателя и незаконность отчуждения имущества

Исследовав все обстоятельства в их совокупности, Верховный Суд отдельно остановился на ключевом вопросе: был ли приобретатель добросовестным на момент приобретения здания и земельного участка. Суд обратил внимание на то, что покупатель является арбитражным управляющим, то есть лицом, которое профессионально работает в сфере банкротства и обязано знать процедуры продажи имущества должников, порядок проведения аукционов и требования к прозрачности. Такая профессиональная осведомленность означает повышенный уровень ответственности и ожидания осмотрительности при приобретении активов предприятия, в отношении которого осуществлялась ликвидационная процедура.

Важной была и еще одна деталь, установленное судами: предыдущий ликвидатор нарушил многочисленные нормы закона, не публикуя информацию об объектах продажи, не обеспечивая открытость торгов, что впоследствии стало основанием для признания результатов аукциона недействительными. Поведение ликвидатора в другом деле оценено как недобросовестное, а сам факт незаконного выбытия имущества установлен решением суда, которое вступило в законную силу.

Верховный Суд также отметил, что на момент приобретения имущества новым владельцем предыдущая продажа состоялась менее чем за три месяца до этого. Кроме того, существовал ряд профессиональных связей между ликвидаторами, организатором торгов и новым владельцем. Такие связи, по мнению суда, могли и должны были побудить к более тщательной проверке обстоятельств продажи. Еще один существенный момент: приобретатель, будучи впоследствии ликвидатором этого же предприятия, на протяжении пяти лет не обратился в суд с заявлением о возврате имущества, несмотря на то, что земельный участок и здание находились в его собственности. Такое бездействие суд оценил как доказательство недобросовестности и сознательного непринятия мер для защиты интересов должника.

ВС также отметил, что установленная другими судами недействительность торгов и сделок имеет материально-правовое значение для разрешения данного спора. Именно после принятия решений 2022 года у должника возникло право подать иск о виндикации, поскольку только тогда суд официально указал на незаконность выбытия имущества. Именно поэтому суд сделал вывод: срок исковой давности в данном деле не был пропущен, поскольку течение срока начинается не с момента приобретения имущества ответчиком, а с момента установления недействительности первичных сделок.

После анализа всех фактов Верховный Суд подтвердил: приобретатель не является добросовестным в понимании статей 387 и 388 Гражданского кодекса Украины. Следовательно, он не может ссылаться на защиту своих прав как лицо, которое приобрело имущество честно и без знания о возможных нарушениях. Суд также отметил, что вопросы пропорциональности вмешательства в право собственности приобретателя и легитимности цели виндикации не требуют отдельной оценки, поскольку недобросовестность снимает соответствующие аргументы.

Верховный Суд согласился с решениями предыдущих инстанций: исковые требования являются обоснованными, поэтому спорный земельный участок и здание нужно вернуть от ответчика должнику. Также суд признал уважительными причины, по которым истец пропустил срок обращения в суд. Постановление ВС стало показательным для формирования практики относительно возможности виндикации имущества после признания недействительными торгов в рамках банкротства.

В рассмотренном деле сочетались сразу несколько важных аспектов: нарушения при подготовке и проведении аукциона, профессиональная деятельность покупателя, его бездействие в период исполнения полномочий ликвидатора, а также установленная судом незаконность выбытия имущества. Все эти факторы позволили суду сделать вывод о недобросовестности приобретателя и отдать предпочтение интересам должника в процессе ликвидации.

Автор Валентин Коваль

