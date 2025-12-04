В МВФ сообщили, когда могут запустить новую программу для Украины

Исполнительный совет МВФ рассмотрит открытие новой программы финансирования для Украины, когда Киев выполнит предварительные условия.

Директор Департамента по связям с общественностью МВФ Джулия Козак сообщила, что исполнительный совет Фонда будет принимать решение относительно новой программы для Украины только после того, как власти выполнят предпосылки, а также будут обеспечены финансовые гарантии в рамках новых договоренностей. Об этом она сказала в комментарии Укринформу.

«На данный момент нет даты заседания Исполнительного совета МВФ по Украине», — отметила Козак.

Она подчеркнула, что об этом можно будет говорить только тогда, когда украинская власть выполнит «все определенные предварительные действия и гарантии финансирования».

В перечень предпосылок входят, в частности, принятие госбюджета на 2026 год, расширение налоговой базы, которая будет охватывать доходы от онлайн-операций, устранение таможенных лазеек для импорта потребительских товаров, а также отмена льгот по регистрации плательщиков НДС. Кроме того, по ее словам, украинская власть пообещала проводить контрмеры против неформальной экономики, «в частности путем усиления конкуренции в сфере государственных закупок и устранения лазеек в действующем Трудовом кодексе».

Относительно гарантий финансирования, отметила Козак, необходимо обеспечить их достаточные объемы, а также получить соответствующие гарантии от доноров.

В контексте реструктуризации ВВП-варрантов она указала, что МВФ принял к сведению предложение украинской власти, сделанное держателям варрантов 1 декабря.

«Мы внимательно следим за реакцией и анализируем предложенные условия. И, конечно же, любое соглашение о реструктуризации долга будет оцениваться в контексте обеспечения устойчивости долга и финансовых гарантий, которые будут нужны Украине в рамках программы», — подчеркнула Козак.

Она также добавила, что в Киеве заверили в приверженности реформам, что включает мобилизацию внутренних доходов, борьбу с неформальной экономикой, защиту независимых антикоррупционных институтов и реструктуризацию долга для восстановления устойчивости. В то же время НБУ, по ее словам, стремится снизить инфляцию и одновременно обеспечить большую гибкость обменного курса с целью поглощения шоков и поддержания достаточных валютных резервов.

