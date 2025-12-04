  1. В Украине

В МВФ сообщили, когда могут запустить новую программу для Украины

21:58, 4 декабря 2025
Исполнительный совет МВФ рассмотрит открытие новой программы финансирования для Украины, когда Киев выполнит предварительные условия.
В МВФ сообщили, когда могут запустить новую программу для Украины
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор Департамента по связям с общественностью МВФ Джулия Козак сообщила, что исполнительный совет Фонда будет принимать решение относительно новой программы для Украины только после того, как власти выполнят предпосылки, а также будут обеспечены финансовые гарантии в рамках новых договоренностей. Об этом она сказала в комментарии Укринформу.

«На данный момент нет даты заседания Исполнительного совета МВФ по Украине», — отметила Козак.

Она подчеркнула, что об этом можно будет говорить только тогда, когда украинская власть выполнит «все определенные предварительные действия и гарантии финансирования».

В перечень предпосылок входят, в частности, принятие госбюджета на 2026 год, расширение налоговой базы, которая будет охватывать доходы от онлайн-операций, устранение таможенных лазеек для импорта потребительских товаров, а также отмена льгот по регистрации плательщиков НДС. Кроме того, по ее словам, украинская власть пообещала проводить контрмеры против неформальной экономики, «в частности путем усиления конкуренции в сфере государственных закупок и устранения лазеек в действующем Трудовом кодексе».

Относительно гарантий финансирования, отметила Козак, необходимо обеспечить их достаточные объемы, а также получить соответствующие гарантии от доноров.

В контексте реструктуризации ВВП-варрантов она указала, что МВФ принял к сведению предложение украинской власти, сделанное держателям варрантов 1 декабря.

«Мы внимательно следим за реакцией и анализируем предложенные условия. И, конечно же, любое соглашение о реструктуризации долга будет оцениваться в контексте обеспечения устойчивости долга и финансовых гарантий, которые будут нужны Украине в рамках программы», — подчеркнула Козак.

Она также добавила, что в Киеве заверили в приверженности реформам, что включает мобилизацию внутренних доходов, борьбу с неформальной экономикой, защиту независимых антикоррупционных институтов и реструктуризацию долга для восстановления устойчивости. В то же время НБУ, по ее словам, стремится снизить инфляцию и одновременно обеспечить большую гибкость обменного курса с целью поглощения шоков и поддержания достаточных валютных резервов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина МВФ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Аукцион, отмененный спустя годы: как суды установили незаконность продажи и вернули имущество Тульчинского хлебокомбината

Верховный Суд исследовал историю продажи, перепродажи и возврата здания и земельного участка, которые выбили из собственности предприятия вследствие нарушений.

Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]