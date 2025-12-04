  1. В Україні

У МВФ повідомили, коли можуть запустити нову програму для України

21:58, 4 грудня 2025
Виконавча рада МВФ розгляне відкриття нової програми фінансування для України, коли Київ виконає попередні умови.
Фото: ukrinform.com
Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак повідомила, що виконавча рада Фонду прийматиме рішення щодо нової програми для України лише після того, як влада виконає передумови, а також будуть забезпечені гарантії фінансування в межах нових домовленостей. Про це вона сказала в коментарі Укрінформу.

«Наразі немає дати засідання Виконавчої ради МВФ по Україні», - зазначила Козак.

Вона підкреслила, що про це можна буде говорити лише тоді, коли українська влада виконає «всі визначені попередні дії та гарантії фінансування».

До списку передумов входить, зокрема, ухвалення держбюджету на 2026 рік, розширення податкової бази, яка охоплюватиме доходи від онлайн-операцій, усунення митних лазівок для імпорту споживчих товарів, а також скасування пільг щодо реєстрації платників ПДВ. Крім того, за її словами, українська влада пообіцяла провадити контрзаходи проти неформальної економіки, «зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному Трудовому кодексі».

Щодо гарантій фінансування, зауважила Козак, потрібно забезпечити їх достатні обсяги, а також отримати відповідні гарантії від донорів.

У контексті реструктуризації ВВП-варантів вона зазначила, що МВФ узяв до відома пропозицію української влади, зроблену власникам варантів 1 грудня.

«Ми уважно стежимо за реакцією та аналізуємо запропоновані умови. І, звісно ж, будь-яка угода про реструктуризацію боргу оцінюватиметься в контексті забезпечення стійкості боргу та фінансових гарантій, які будуть потрібні Україні в межах програми», - підкреслила Козак.

Ще вона додала, що в Києві запевнили у відданості реформам, що включає мобілізацію внутрішніх доходів, боротьбу з неформальною економікою, захист незалежних антикорупційних інституцій та реструктуризацію боргу для відновлення стійкості. Водночас НБУ, за її словами, прагне знизити інфляцію та одночасно забезпечити більшу гнучкість обмінного курсу з метою поглинання шоків та підтримання достатніх валютних резервів.

