Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Фото: Depositphotos

Верховная Рада 02 декабря 2025 года приняла Закон о Государственном бюджете Украины на 2026 год. В нем отдельно выделены расходы на обеспечение осуществления правосудия.

Установлен с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одно лицо в расчёте на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен;

трудоспособных лиц — 3328 гривен;

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Расходы Государственного бюджета на правосудие распределяются следующим образом.

Государственная судебная администрация на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами в следующем году получит 18,49 млрд грн по общему фонду.

Из них 16,17 млрд — это расходы на оплату труда. С учётом спецфонда Минфин предусмотрел на 2026 год для местных и апелляционных судов 22,69 млрд грн.

При этом на Службу судебной охраны в 2026 году планируется выделить 1,246 млрд грн по общему фонду.

На Высшую квалификационную комиссию судей в 2026 году будет потрачено 262 511,3 млн грн (по общему фонду).

Расходы на Национальную школу судей составят 92 748,9 млн грн.

Верховному Суду в 2025 году планируют выделить 1,948 млрд грн по общему фонду. Вместе со спецфондом — 2,6 млрд грн.

Специализированный окружной административный суд получит 34 308,8 25 грн.

Несколько увеличат финансирование Конституционного Суда Украины (до 344,6 млн грн).

Высший антикоррупционный суд в 2025 году прогнозируемо получит 510,8 млн грн (ВАС просил на 66 млн больше).

Осуществление правосудия Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда обойдётся в 156 389,7 млн грн.

Высший совет правосудия получит в 2026 году 434 448,9 млн грн.

Финансирование получит не работающий Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, правда немного — 2 257,8 млн грн.

На исполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия заложили скромные 10 000,0 млн грн, что составляет 0,4% от потребности.

Формально судебная власть получила несколько больше денег, чем в прошлом году, одновременно хронические проблемы в очередной раз остались нерешёнными.

Недофинансирование судебной ветви власти составило:

Конституционный Суд Украины — 171,05 млн грн

Верховный Суд — 445 258,8 млн грн

Высший антикоррупционный суд — 66 429,1 млн грн

Высший совет правосудия — 64 135,2 млн грн

Государственная судебная администрация Украины — 15 513 342,3 млн грн

Высший совет правосудия ещё в сентябре 2025 года заявлял о критической ситуации с финансированием органов правосудия и призывал Кабинет министров и Министерство финансов учесть реальные потребности судебной системы при формировании бюджета на 2026 год, чтобы обеспечить надлежащие условия работы судей, завершение судебной реформы и выполнение международных обязательств Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Однако Правительство не учло предложения ВСП на сумму 16,2 млрд гривен.

Основные статьи расходов, которые нуждаются в дофинансировании:

оплата труда;

оплата коммунальных услуг;

исполнение судебных решений.

ВСП планировал заполнить 2122 вакансии судей (1600 в местных и 522 в апелляционных судах), однако в проекте бюджета на 2026 год не предусматривались расходы на зарплату для 1963 из новых судей.

Служба судебной охраны отмечала критическую потребность в дополнительных 450 132,8 тыс. грн (из которых на оплату труда — 380 078,5 тыс. грн). ССО недоукомплектована почти на 60%.

Острой проблемой является отсутствие дополнительных ассигнований для выплаты сотрудникам Службы судебной охраны дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», в соответствии с решениями судов. С целью справедливого подхода и упорядочения процесса распределения ассигнований Служба судебной охраны внедрила и осуществляет единый учёт потребности в средствах на выполнение решений судов. Очерёдность выплат по решениям суда устанавливается по дате вступления решения в законную силу.

Национальная школа судей Украины дополнительно нуждается в расходах на сумму 8 981,0 тыс. грн, в том числе на оплату договоров гражданско-правового характера для привлечения судей-тренеров к преподаванию.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в своих предложениях указала на необходимость дополнительного финансирования расходов потребления общего фонда в размере 37 129,3 тыс. грн, из которых 30 434,0 тыс. грн составляет оплата труда.

Исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Александр Петришин в письме на имя Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщил ему о основных проблемных аспектах, обусловленных ежегодным необеспечением потребностей Суда в бюджетных средствах:

- сохранение высококвалифицированного кадрового потенциала, поддержание в рабочем состоянии материально-технической базы и содержание в надлежащем состоянии административного здания Суда;

- оплата труда с начислениями для обеспечения всех выплат работникам Суда в соответствии с действующим законодательством;

- оплата теплоснабжения;

- исполнение судебных решений.

Кроме того, в тогда ещё проекте Закона № 14000 не был определён размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяют для определения базового размера должностного оклада судьи, а указано, что он применяется на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года. С учётом рисков, обусловленных правовой неопределённостью этого вопроса, Секретариат Суда рассчитал вероятную дополнительную потребность в расходах на увеличение вознаграждения судей Суда с учётом прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 2026 год — 3 328 грн.

В статье 30 проекта Закона № 14000, как и в текущем году, установлен размер максимальной величины базы начисления единого взноса — 20 размеров минимальной заработной платы, что обусловило дефицит бюджетных назначений по этой статье расходов в текущем году. Также в дополнительной потребности учтено повышение размера минимальной заработной платы с 8 000 грн до 8 647 грн.

Существует угроза блокирования счетов Суда, что сделает невозможным осуществление Судом своих полномочий. Для исполнения судебного решения (исполнительный лист Киевского окружного административного суда от 13 января 2025 года № 640/20965/22) Суду необходимо 5 501,8 тыс. грн и судебного решения (исполнительный лист Киевского окружного административного суда от 17 июня 2025 года № 640/20965/22) необходимо 1 833,1 тыс. грн.

В соответствии с Порядком исполнения решений о взыскании средств государственных и местных бюджетов или должников, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 3 августа 2011 года № 845, Суд ежемесячно информирует Государственную казначейскую службу Украины о принятых мерах для обеспечения исполнения этих решений. На рассмотрении в судах находятся ещё 12 дел (9 346,77 тыс. грн). В случае удовлетворения судом последней инстанции требований истцов Суд не будет иметь источников для покрытия таких значительных сумм расходов, и при поступлении соответствующих исполнительных листов в Государственную казначейскую службу Украины счета Суда будут заблокированы. Определённые в проекте Закона № 14000 бюджетные назначения Суда усложнят осуществление органом конституционной юрисдикции своих полномочий, а в некоторых аспектах создадут риски бесспорного списания средств, что приведёт к блокированию деятельности Суда.

Об аналогичных проблемах сообщал и Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

Автор: Тарас Лученко

