  1. В Украине

Кабмин изменил правила оплаты детских лагерей: деньги — после отдыха

15:00, 24 декабря 2025
Изменения касаются государственного финансирования: окончательную оплату лагеря получают после подтверждения оказанных услуг.
Кабмин обновил правила, по которым государство оплачивает оздоровление и отдых детей. Постановление №1685 уточняет порядок расчетов, отчетности и заключения договоров с детскими лагерями.

До какого времени можно проводить расчеты

Одно из главных изменений — четкое определение предельного срока для финальных платежей. Теперь окончательные расчеты за услуги по оздоровлению детей могут проводиться до 28 декабря бюджетного года. Это означает, что лагеря могут получить оплату даже после завершения последних заездов, а государство — без спешки закрыть финансовый год.

Когда лагеря получают последние 30% средств

Постановление прямо определяет: последние 30% стоимости путевок выплачиваются только после подтверждения того, что услуги действительно предоставлены. Для этого лагеря должны подать соответствующие отчеты. Такое условие теперь обязательно закладывается в договоры, чтобы избежать ситуаций, когда деньги перечисляются «авансом» или без надлежащих документов.

Меньше путаницы с отчетами

Правительство также упорядочило сроки подачи документов:

  • после начала каждой смены лагерь в течение трех рабочих дней подает списки детей и базовые документы;
  • после завершения смены отчеты подаются в течение трех или пяти рабочих дней — в зависимости от типа документа.

Отдельные специальные сроки для декабря отменены — теперь правила одинаковы на протяжении всего года.

Что будет, если выявят нарушения

Если в ходе проверок выяснится, что условия оздоровления нарушались, информация о таких детях не может быть включена в отчеты. Соответственно, государство не будет оплачивать эти случаи. Это должно усилить ответственность учреждений и сократить злоупотребления.

Кого касаются изменения

Обновленные правила действуют для программ оздоровления детей, которые нуждаются в особой поддержке. Среди них — дети военнослужащих, полицейских, спасателей, внутренне перемещенных лиц, семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также дети, пострадавшие в результате войны.

Новые правила должны сделать систему детского оздоровления более прозрачной и понятной: чтобы лагеря четко знали, когда и за что получат средства, а государство — было уверено, что бюджетные деньги расходуются по назначению.

дети правительство Кабинет Министров Украины

