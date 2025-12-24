  1. В Україні

Кабмін змінив правила оплати дитячих таборів: гроші — після відпочинку

15:00, 24 грудня 2025
Зміни стосуються державного фінансування: остаточну оплату табори отримують після підтвердження послуг.
Кабмін оновив правила, за якими держава оплачує оздоровлення та відпочинок дітей. Постанова №1685 уточнює порядок розрахунків, звітності та укладання договорів із дитячими таборами.

До якого часу можна проводити розрахунки

Одна з головних змін — чітке визначення крайнього строку для фінальних платежів. Тепер остаточні розрахунки за послуги з оздоровлення дітей можуть проводитися до 28 грудня бюджетного року. Це означає, що табори можуть отримати оплату навіть після завершення останніх заїздів, а держава — без поспіху закрити фінансовий рік.

Коли табори отримують останні 30% коштів

Постанова прямо визначає: останні 30% вартості путівок виплачуються лише після підтвердження, що послуги реально надані. Для цього табори мають подати відповідні звіти. Таку умову тепер обов’язково закладають у договори, щоб уникнути ситуацій, коли гроші перераховуються «наперед» або без належних документів.

Менше плутанини зі звітами

Уряд також упорядкував строки подання документів:

  • після початку кожної зміни табір протягом трьох робочих днів подає списки дітей і базові документи;
  • після завершення зміни звіти подаються протягом трьох або п’яти робочих днів, залежно від типу документа.

Окремі спеціальні строки для грудня скасовано — тепер правила однакові протягом усього року.

Що буде, якщо виявлять порушення

Якщо під час перевірок з’ясується, що умови оздоровлення порушувалися, інформація про таких дітей не може бути включена до звітів. Відповідно, держава не оплачуватиме ці випадки. Це має посилити відповідальність закладів і зменшити зловживання.

Кого стосуються зміни

Оновлені правила діють для програм оздоровлення дітей, які потребують особливої підтримки. Серед них — діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, внутрішньо переміщених осіб, сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також діти, які постраждали внаслідок війни.

Нові правила мають зробити систему дитячого оздоровлення більш прозорою і зрозумілою: щоб табори чітко знали, коли і за що отримають кошти, а держава — була впевнена, що бюджетні гроші витрачаються за призначенням.

діти уряд Кабінет Міністрів України

