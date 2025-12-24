  1. В Украине

НАПК разъяснило, влияет ли утрата или смена КЭП на подачу декларации

12:54, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Утрата или смена личного ключа — квалифицированной электронной подписи — является одним из самых распространенных страхов декларантов.
НАПК разъяснило, влияет ли утрата или смена КЭП на подачу декларации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что утрата или смена квалифицированной электронной подписи (КЭП) больше не является проблемой для подачи электронных деклараций. Соответствующие разъяснения НАПК обнародовало накануне старта кампании декларирования, которая начнется 1 января.

В ведомстве отметили, что страх утратить или сменить личный КЭП остается одним из самых распространенных среди декларантов. Ранее такая ситуация действительно требовала значительных временных затрат и прохождения дополнительных процедур. В то же время сейчас любой личный КЭП может использоваться для входа в персональный электронный кабинет в Реестре деклараций.

Для авторизации в Реестре деклараций необходимо выбрать поставщика электронных доверительных услуг из списка, выбрать файл ключа и ввести пароль к нему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК декларирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]