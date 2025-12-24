НАПК разъяснило, влияет ли утрата или смена КЭП на подачу декларации

Утрата или смена личного ключа — квалифицированной электронной подписи — является одним из самых распространенных страхов декларантов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что утрата или смена квалифицированной электронной подписи (КЭП) больше не является проблемой для подачи электронных деклараций. Соответствующие разъяснения НАПК обнародовало накануне старта кампании декларирования, которая начнется 1 января.

В ведомстве отметили, что страх утратить или сменить личный КЭП остается одним из самых распространенных среди декларантов. Ранее такая ситуация действительно требовала значительных временных затрат и прохождения дополнительных процедур. В то же время сейчас любой личный КЭП может использоваться для входа в персональный электронный кабинет в Реестре деклараций.

Для авторизации в Реестре деклараций необходимо выбрать поставщика электронных доверительных услуг из списка, выбрать файл ключа и ввести пароль к нему.

