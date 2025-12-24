НАЗК роз’яснило, чи впливає втрата або зміна КЕП не подання декларації

Втрата або зміна особистого ключа – кваліфікованого електронного підпису – є одним з найпоширеніших страхів декларантів.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що втрата або зміна кваліфікованого електронного підпису (КЕП) більше не є проблемою для подання електронних декларацій. Відповідні роз’яснення НАЗК оприлюднило напередодні старту кампанії декларування, яка розпочнеться 1 січня.

У відомстві зазначили, що страх втратити або змінити особистий КЕП залишається одним із найпоширеніших серед декларантів. Раніше така ситуація справді вимагала значних часових витрат і проходження додаткових процедур. Водночас наразі будь-який особистий КЕП може використовуватися для входу до персонального електронного кабінету в Реєстрі декларацій.

Для авторизації в Реєстрі декларацій необхідно обрати надавача електронних довірчих послуг зі списку, вибрати файл ключа та ввести пароль до нього.

