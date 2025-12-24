Верховный Суд не разрешил отобрать жилье у собственника из-за старых ошибок

Ключевой вопрос: можно ли изъять недвижимость у человека, который приобрел ее законно, проживает в ней много лет и не знал о возможных проблемах с правом собственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд рассмотрел спор между предприятием и частным лицом относительно здания, которое десятилетиями использовалось как жилой дом, однако впоследствии предприятие заявило, что это была его производственная мастерская, незаконно «превращенная» в жилье и проданная.

Ключевой вопрос: можно ли изъять недвижимость у человека, который приобрел ее законно, проживает в ней много лет и не знал о возможных проблемах с правом собственности.

Что произошло

В 1990-х годах предприятие получило в собственность производственную базу, в состав которой входила мастерская.

Параллельно другое предприятие пользовалось частью этой территории и имело общежитие.

Здание официально:

было признано жилым,

приватизировано как жилье,

зарегистрировано в БТИ,

неоднократно продано различным собственникам.

Последняя собственница приобрела жилье, проживала в нем и оплачивала коммунальные услуги.

Что указал Верховный Суд

Верховный Суд, пересмотрев дело 61-12461ск24, отметил, что спорный дом был приватизирован еще в 2005 году как жилье, длительное время использовался по целевому назначению, неоднократно отчуждался по договорам купли-продажи, а каких-либо возражений со стороны предприятия не поступало.

Коллегия судей подчеркнула, что при отсутствии возражений истца более 16 лет и с учетом последовательных отчуждений ошибочный кадастровый номер в договоре не свидетельствует о недобросовестности приобретателя и не является основанием для истребования дома.

Постановление является окончательным, вступило в законную силу с момента принятия и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.