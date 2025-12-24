  1. Судова практика

Верховний Суд не дозволив відібрати житло у власника через старі помилки

13:48, 24 грудня 2025
Ключове питання: чи можна забрати нерухомість у людини, яка купила її законно, проживає в ній багато років і не знала про можливі проблеми з правом власності.
Верховний Суд розглянув спір між підприємством і приватною особою щодо будівлі, яка десятиліттями використовувалась як житловий будинок, але згодом підприємство заявило, що це була його виробнича майстерня, незаконно «перетворена» на житло і продана.

Що сталося

У 1990-х роках підприємство отримало у власність виробничу базу, серед якої була майстерня.

Паралельно інше підприємство користувалося частиною цієї території і мало гуртожиток.

Будівлю офіційно:

  • визнали житловою,
  • приватизували як житло,
  • зареєстрували у БТІ,
  • неодноразово продали різним власникам.

Остання власниця купила житло, проживала в ньому, платила комунальні послуги.

Що вказав Верховний Суд

Верховний Суд, переглянувши справу 61-12461ск24, зазначив, що спірний будинок був приватизований ще у 2005 році як житло, тривалий час використовувався за цільовим призначенням, неодноразово відчужувався за договорами купівлі-продажу, а жодних заперечень з боку підприємства не надходило.

Колегія суддів наголосила, що за відсутності заперечень позивача понад 16 років і з огляду на послідовні відчуження, помилковий кадастровий номер у договорі не свідчить про недобросовісність набувача та не є підставою для витребування будинку.

Постанова є остаточною, набрала законної сили з моменту ухвалення та оскарженню не підлягає.

Верховний Суд судова практика нерухомість

