Верховний Суд не дозволив відібрати житло у власника через старі помилки

Ключове питання: чи можна забрати нерухомість у людини, яка купила її законно, проживає в ній багато років і не знала про можливі проблеми з правом власності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд розглянув спір між підприємством і приватною особою щодо будівлі, яка десятиліттями використовувалась як житловий будинок, але згодом підприємство заявило, що це була його виробнича майстерня, незаконно «перетворена» на житло і продана.

Ключове питання: чи можна забрати нерухомість у людини, яка купила її законно, проживає в ній багато років і не знала про можливі проблеми з правом власності.

Що сталося

У 1990-х роках підприємство отримало у власність виробничу базу, серед якої була майстерня.

Паралельно інше підприємство користувалося частиною цієї території і мало гуртожиток.

Будівлю офіційно:

визнали житловою,

приватизували як житло,

зареєстрували у БТІ,

неодноразово продали різним власникам.

Остання власниця купила житло, проживала в ньому, платила комунальні послуги.

Що вказав Верховний Суд

Верховний Суд, переглянувши справу 61-12461ск24, зазначив, що спірний будинок був приватизований ще у 2005 році як житло, тривалий час використовувався за цільовим призначенням, неодноразово відчужувався за договорами купівлі-продажу, а жодних заперечень з боку підприємства не надходило.

Колегія суддів наголосила, що за відсутності заперечень позивача понад 16 років і з огляду на послідовні відчуження, помилковий кадастровий номер у договорі не свідчить про недобросовісність набувача та не є підставою для витребування будинку.

Постанова є остаточною, набрала законної сили з моменту ухвалення та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.