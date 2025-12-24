Верховний Суд не дозволив відібрати житло у власника через старі помилки
Верховний Суд розглянув спір між підприємством і приватною особою щодо будівлі, яка десятиліттями використовувалась як житловий будинок, але згодом підприємство заявило, що це була його виробнича майстерня, незаконно «перетворена» на житло і продана.
Ключове питання: чи можна забрати нерухомість у людини, яка купила її законно, проживає в ній багато років і не знала про можливі проблеми з правом власності.
Що сталося
У 1990-х роках підприємство отримало у власність виробничу базу, серед якої була майстерня.
Паралельно інше підприємство користувалося частиною цієї території і мало гуртожиток.
Будівлю офіційно:
- визнали житловою,
- приватизували як житло,
- зареєстрували у БТІ,
- неодноразово продали різним власникам.
Остання власниця купила житло, проживала в ньому, платила комунальні послуги.
Що вказав Верховний Суд
Верховний Суд, переглянувши справу 61-12461ск24, зазначив, що спірний будинок був приватизований ще у 2005 році як житло, тривалий час використовувався за цільовим призначенням, неодноразово відчужувався за договорами купівлі-продажу, а жодних заперечень з боку підприємства не надходило.
Колегія суддів наголосила, що за відсутності заперечень позивача понад 16 років і з огляду на послідовні відчуження, помилковий кадастровий номер у договорі не свідчить про недобросовісність набувача та не є підставою для витребування будинку.
Постанова є остаточною, набрала законної сили з моменту ухвалення та оскарженню не підлягає.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.