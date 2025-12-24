Нацкешбеком теперь можно расплачиваться в NOVUS, LIGA PRIM и на ROZETKA

Украинцам разрешили тратить «Национальный кэшбэк» в супермаркетах и онлайн.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», граждане, участвующие в программе «Зимняя поддержка», могут использовать 1000 грн для приобретения продуктов украинского производства, кроме подакцизных товаров, в таких торговых сетях: Fozzy Group («Сильпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и «Близенько». Впоследствии к программе присоединились еще пять сетей магазинов — Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23», «Сімі», а также маркетплейс MAUDAU.

Отныне картой «Национальный кэшбэк» можно воспользоваться в магазинах NOVUS, LIGA PRIM и онлайн на платформе ROZETKA. Об этом сообщили в Дии.

Средства программ «Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбэк» можно потратить на:

• коммунальные услуги;

• лекарственные средства и медицинские изделия;

• книги и печатную продукцию;

• почтовые услуги;

• благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;

• продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Тысяча гривен «Зимней поддержки» не предоставляется лицам, находящимся за пределами Украины или на временно оккупированной территории.

Средства, начисленные на карту «Национальный кэшбэк» по заявке через Дию, необходимо использовать до 30 июня 2026 года.

Оформить выплату «Зимняя 1000» нужно до конца сегодняшнего дня, 24 декабря, — через Дию или в отделении Укрпочты. Использовать средства необходимо до 30 июня 2026 года.

