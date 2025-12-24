Нацкешбеком тепер можна розраховуватися в NOVUS, LIGA PRIM та на ROZETKA

Українцям дозволили витрачати «Національний кешбек» у супермаркетах і онлайн.

Як вже писала «Судово-юридична газета», громадяни, які беруть участь у програмі «Зимова підтримка», можуть використати 1000 грн для придбання продуктів українського виробництва, окрім підакцизних товарів, у таких торговельних мережах: Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько». Згодом до програми приєдналися ще п’ять мереж магазинів – Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23», «Сімі», а також маркетплейс MAUDAU.

Відтепер карткою «Національний кешбек» можна скористатися в магазинах NOVUS, LIGA PRIM та онлайн на платформі ROZETKA. Про це повідомили в Дії.

Кошти програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек» можна витратити на:

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друковану продукцію;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Тисяча гривень «Зимової підтримки» не надається особам, які перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території.

Кошти, нараховані на картку «Національний кешбек» за заявкою через Дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року.

Оформити виплату «Зимова 1000» потрібно до кінця сьогоднішнього дня, 24 грудня, — через Дію або у відділенні Укрпошти. Використати кошти необхідно до 30 червня 2026 року.

