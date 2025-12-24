  1. В Україні

Нацкешбеком тепер можна розраховуватися в NOVUS, LIGA PRIM та на ROZETKA

14:42, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям дозволили витрачати «Національний кешбек» у супермаркетах і онлайн.
Нацкешбеком тепер можна розраховуватися в NOVUS, LIGA PRIM та на ROZETKA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як вже писала «Судово-юридична газета», громадяни, які беруть участь у програмі «Зимова підтримка», можуть використати 1000 грн для придбання продуктів українського виробництва, окрім підакцизних товарів, у таких торговельних мережах: Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько». Згодом до програми приєдналися ще п’ять мереж магазинів – Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23», «Сімі», а також маркетплейс MAUDAU.

Відтепер карткою «Національний кешбек» можна скористатися в магазинах NOVUS, LIGA PRIM та онлайн на платформі ROZETKA. Про це повідомили в Дії.

Кошти програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек» можна витратити на:

  • комунальні послуги;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книжки та друковану продукцію;
  • поштові послуги;
  • благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;
  • продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Тисяча гривень «Зимової підтримки» не надається особам, які перебувають за межами України або на тимчасово окупованій території.

Кошти, нараховані на картку «Національний кешбек» за заявкою через Дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року.

Оформити виплату «Зимова 1000» потрібно до кінця сьогоднішнього дня, 24 грудня, — через Дію або у відділенні Укрпошти. Використати кошти необхідно до 30 червня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Дія кешбек продукти Зимова єПідтримка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]