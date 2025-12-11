  1. В Україні
Українці вже можуть витратити «зимову тисячу» на продукти — в яких супермаркетах

12:06, 11 грудня 2025
За 1000 гривень від держави можна купити продукти в магазинах Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy та «Близенько».
Від 11 грудня українці можуть використовувати 1000 грн «Зимової підтримки» для купівлі продуктів вітчизняного виробництва (окрім підакцизних товарів). Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Розрахуватися можна карткою «Національний кешбек».

Де доступна нова опція

Функція вже працює в торговельних мережах Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько».

Скористатися можливістю можна у більш ніж 1 160 магазинах по всій країні.  Згодом перелік торговельних точок обіцяють розширити.

Наразі опція не діє для онлайн-замовлень.

На що ще можна витратити кошти

Отримувачі «зимової тисячі» можуть використовувати її для:

  • оплати комунальних послуг;
  • оплати поштових послуг;
  • благодійності;
  • купівлі товарів українського виробництва — ліків, книжок і тепер продуктів харчування.

Терміни використання коштів

Якщо виплату отримано через Дію та зараховано на картку «Національний кешбек», кошти доступні до 30 червня 2026 року.

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через Укрпошту, а також ті, хто оформлював допомогу у відділеннях, можуть витратити її до кінця лютого 2026 року. Це подовжений урядом термін.

Раніше ми писали, чому може не прийти чи затримується виплата 1000 грн зимової допомоги.

Як відомо, стартувала друга хвиля виплат 1000 гривень «Зимової підтримки». Подати заявку можна до 24 грудня включно.

А ще ми писали, як оплатити комунальні послуги 1000 гривень Зимової підтримки. 

Також повідомлялося, до якого числа можна витратити 1000 гривень.

«Судово-юридична газета» публікувала відеоінструкцію, як подати заявку на отримання 6500 грн.

