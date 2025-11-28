Як оплатити комунальні послуги 1000 гривень «Зимової Підтримки»

Один із напрямків, куди українці можуть спрямувати 1000 гривень від держави — це оплата комунальних послуг.

Українці вже почали отримувати виплати в розмірі 1000 гривень у межах державної програми «Зимова підтримка». Виплата надається виключно на базові потреби громадян.

Скористатися коштами можна для оплати комунальних послуг, зокрема газу, водопостачання, електроенергії та опалення.

Також дозволено купувати ліки та медичні товари в аптеках, продукти харчування українського виробництва (за винятком підакцизних), книжки та іншу друковану продукцію.

Окрім цього, доступна можливість перерахувати кошти на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ, або скористатися послугами «Укрпошти».

Щоб використати 1000 гривень державної допомоги для оплати комунальних послуг, необхідно виконати такі дії:

Авторизуватися у застосунку банку — зайти у свій акаунт через мобільний додаток або вебверсію банку. Обрати розділ “Платежі” й далі “Комунальні послуги”. Ввести реквізити отримувача (ЄДРПОУ, IBAN, номер рахунку). Обрати зі списку карт для оплати картку “Національного кешбеку”. Вказати потрібні показники лічильників, а саме газ, електрика, вода (якщо це необхідно). Зберегти платіж та натиснути “Оплатити”.

Також оплатити комунальні послуги можна безпосередньо у відділеннях Укрпошти — оператор на місці допоможе спрямувати кошти на відповідні рахунки.

