  1. В Україні

Як оплатити комунальні послуги 1000 гривень «Зимової Підтримки»

07:05, 28 листопада 2025
Один із напрямків, куди українці можуть спрямувати 1000 гривень від держави — це оплата комунальних послуг.
Як оплатити комунальні послуги 1000 гривень «Зимової Підтримки»
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці вже почали отримувати виплати в розмірі 1000 гривень у межах державної програми «Зимова підтримка»Виплата надається виключно на базові потреби громадян.

Скористатися коштами можна для оплати комунальних послуг, зокрема газу, водопостачання, електроенергії та опалення.

Також дозволено купувати ліки та медичні товари в аптеках, продукти харчування українського виробництва (за винятком підакцизних), книжки та іншу друковану продукцію.

Окрім цього, доступна можливість перерахувати кошти на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ, або скористатися послугами «Укрпошти».

Щоб використати 1000 гривень державної допомоги для оплати комунальних послуг, необхідно виконати такі дії:

  1. Авторизуватися у застосунку банку — зайти у свій акаунт через мобільний додаток або вебверсію банку.
  2. Обрати розділ “Платежі” й далі “Комунальні послуги”.
  3. Ввести реквізити отримувача (ЄДРПОУ, IBAN, номер рахунку).
  4. Обрати зі списку карт для оплати картку “Національного кешбеку”.
  5. Вказати потрібні показники лічильників, а саме газ, електрика, вода (якщо це необхідно).
  6. Зберегти платіж та натиснути “Оплатити”.

Також оплатити комунальні послуги можна безпосередньо у відділеннях Укрпошти — оператор на місці допоможе спрямувати кошти на відповідні рахунки.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, кому не нарахують 1000 гривень від держави. 

Крім цього, ми повідомляли, чи можливо оплатити мобільний рахунок 1000 гривень. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Зимова єПідтримка грошова допомога комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]