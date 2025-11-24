Стартували перші виплати 1000 грн у межах «Зимової підтримки», — Свириденко
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка».
За її словами, вже стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада.
«1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей», - заявила вона.
Свириденко додала, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
Подати заявку можна до 24 грудня.
Нагадаємо, Укрпошта розпочала приймати заявки громадян на отримання 1000 грн «Зимової підтримки».
