  1. В Україні

Стартували перші виплати 1000 грн у межах «Зимової підтримки», — Свириденко

11:14, 24 листопада 2025
Свириденко зазначила, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року:
Стартували перші виплати 1000 грн у межах «Зимової підтримки», — Свириденко
Фото: glavred.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка».

За її словами, вже стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада.

«1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей», - заявила вона.

Свириденко додала, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Подати заявку можна до  24 грудня.

Нагадаємо, Укрпошта розпочала приймати заявки громадян на отримання 1000 грн «Зимової підтримки».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, на що можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки».

Також повідомлялося, коли почнуться виплати 1000 грн «Зимової підтримки». 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

грошова допомога Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]