  1. В Украине

Стартовали первые выплаты 1000 грн в рамках «Зимней поддержки», — Свириденко

11:14, 24 ноября 2025
Свириденко отметила, что полученные средства можно использовать до конца июня следующего года
Стартовали первые выплаты 1000 грн в рамках «Зимней поддержки», — Свириденко
Фото: glavred.info
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка».

По ее словам, уже стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября.

«1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 тысячи выплат на детей», — заявила она.

Свириденко добавила, что полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Подать заявку можно до 24 декабря.

Напомним, что Укрпочта начала принимать заявки граждан на получение 1000 грн «Зимней поддержки».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, на что можно потратить 1000 грн «Зимней поддержки».

Стало известно, когда начнутся выплаты 1000 грн «Зимней поддержки».

денежная помощь Юлия Свириденко

