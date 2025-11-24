Стартовали первые выплаты 1000 грн в рамках «Зимней поддержки», — Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка».
По ее словам, уже стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября.
«1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 тысячи выплат на детей», — заявила она.
Свириденко добавила, что полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
Подать заявку можно до 24 декабря.
Напомним, что Укрпочта начала принимать заявки граждан на получение 1000 грн «Зимней поддержки».
