Стартовали выплаты «Зимней поддержки» – как оформить 1000 гривен и куда потратить

Единовременную выплату начислят через «Дію» или «Укрпочту» для граждан, находящихся в Украине.

С 15 ноября по 24 декабря 2025 года каждый украинец, находящийся на территории Украины, может подать заявку на получение единовременной зимней поддержки в размере 1000 грн по программе «Зимняя поддержка». Помощь можно оформить как для себя, так и для ребенка.

Эта выплата направлена на поддержку населения в зимний период и доступна без дополнительных условий. Получить средства могут все граждане Украины, находящиеся в стране, за исключением переселенцев за рубежом и лиц без украинского гражданства. Родители имеют возможность подать заявку от имени детей.

Заявку можно подать двумя способами:

Через приложение «Дія»: после авторизации нужно перейти в раздел «Сервисы», выбрать «Зимняя еПоддержка», подать заявку, указав получателя (себя или ребенка, во втором случае прилагается свидетельство о рождении), выбрать банковский счет для зачисления и подтвердить пребывание в Украине. Средства поступят на карту «Национальный кэшбэк», которую, при необходимости, нужно оформить в банке. Деньги можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность или донаты Силам обороны.

В отделениях «Укрпочты»: выплата зачисляется на специальный счет. Полученные средства разрешается потратить на товары украинского производства в отделениях «Укрпочты», оплату коммунальных услуг или донаты.

Средства зимней поддержки можно использовать до 30 июня 2026 года.

Добавим, что в Дії произошел сбой из-за массовой подачи заявок на выплату 1000 грн «Зимней поддержки».

