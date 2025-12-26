Срок принятия наследства исчисляется с даты регистрации смерти, а не захоронения – КЦС ВС

Верховный Суд подтвердил, что если лицо идентифицируется в внесенной актовой записи о смерти, срок для наследования начинается с даты внесения изменений, а не с первоначальной записи.

Верховный Суд Украины в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил, что если сведения об умершем лице были зарегистрированы путем внесения изменений в ранее составленную актовую запись о смерти неизвестного лица, то срок для принятия наследства исчисляется с даты внесения таких изменений, а не с даты составления первоначальной актовой записи о смерти.

Обстоятельства дела № 761/39934/24

В пересматриваемом деле истица обратилась в суд с иском к своему бывшему мужу, в обоснование исковых требований указала, что в марте 2022 года погиб их общий сын, который в мае 2022 года был похоронен как неизвестный солдат, смерть которого подтверждена актовой записью от 6 июля 2022 года.

В августе 2022 года в актовую запись о смерти сына сторон были внесены изменения в сведения и информацию о личности умершего, а именно: отметки «неизвестно» и «информация отсутствует» заменены на информацию о последнем. Свидетельство о смерти сына и его дубликат стороны получили в сентябре 2022 года.

Истица считала, что ответчик утратил право на наследование по закону после смерти сына, а свидетельство о праве на наследство является недействительным, поскольку с даты составления актовой записи о смерти их сына, а именно 6 июля 2022 года, и до обращения ответчика с заявлением о принятии наследства прошло более шести месяцев, поэтому ответчик наследство не принял.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что ответчик после регистрации смерти сына, путем внесения в августе 2022 года соответствующих изменений в актовую запись, в январе 2023 года обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, а следовательно, установленный законом шестимесячный срок ответчик не пропустил.

Позиция КСВ

КСВ согласился с выводами судов предыдущих инстанций и сделал следующие правовые выводы.

Судебные решения об отсутствии оснований для удовлетворения иска являются правильными, поскольку фактически идентифицирующие сведения о личности умершего были зарегистрированы в августе 2022 года путем внесения соответствующих изменений в ранее составленную актовую запись о смерти неизвестного лица. Следовательно, ответчик, подав в январе 2023 года нотариусу заявление о принятии наследства после смерти сына, не пропустил срок для его принятия.

КСВ ВС отметил, что п. 20 разд. «Заключительные и переходные положения» ГК Украины предусмотрено, что в период действия военного положения в Украине и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены в случае, если смерть физического лица зарегистрирована позднее чем через один месяц со дня смерти такого лица или дня, с которого оно объявлено умершим, сроки, установленные статьями 1269–1273, 1276–1277, 1283, 1298 ГК Украины, исчисляются со дня государственной регистрации смерти лица.

Таким образом, поскольку сведения о смерти сына сторон зарегистрированы только в августе 2022 года, а до этого информация в государственном реестре свидетельствовала о смерти неизвестного лица, у ответчика не было правовых оснований для обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти сына.

ВС обратил внимание на то, что и истица с заявлением к нотариусу о принятии наследства после смерти сына обратилась 1 ноября 2022 года, то есть также после внесения в актовую запись о смерти изменений, которые позволили идентифицировать личность умершего.

Кроме того, нотариус выдал ответчику свидетельство о праве на наследство по закону после смерти сына, а следовательно, у него не было необходимости обращаться в суд с иском об определении ему дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.

