Петиция за сохранение «Дворика с воронами» в Киеве набрала необходимое количество голосов

Обращение по поводу «Дворика с воронами» передадут на рассмотрение Киевсовета.

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом сохранить исторический флигель на улице Рейтарской, 9 в Киеве, известный как «Дворик с воронами», набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч подписей.

Согласно информации на платформе электронных петиций Киевсовета, обращение было зарегистрировано 28 октября, а по состоянию на 25 декабря собрало установленное количество голосов.

В тексте петиции отмечается, что речь идет о двухэтажном здании 1860-х годов — одном из старейших сооружений на улице Рейтарской, которое сохранило аутентичную архитектуру и является составной частью исторической среды центральной части столицы.

Автор петиции указывает, что флигель находится под угрозой перестройки. В частности, 5 октября 2025 года в здании произошел пожар, а 23 октября был подан проект ремонта, который предусматривает двухуровневую надстройку и, по мнению автора, изменяет исторический облик сооружения.

В обращении также отмечается, что здание до сих пор не имеет охранного статуса. Решение Консультативного совета при Департаменте охраны культурного наследия КГС (КГГА) от 18 сентября 2025 года предусматривало доработку документации, чем, по утверждению автора петиции, воспользовались владельцы для инициирования перестройки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в КГГА заявили, что никакой застройки в Шевченковском районе на ул. Рейтарской, 9, где расположен «Дворик с воронами», не будет.

