В КГГА сделали заявление о дальнейшей судьбе «Дворика с воронами» на Рейтарской в ​​Киеве

Действительно ли на Рейтарской в ​​Киеве, где расположен «Дворик с воронами», будет застройка – в КГГА ответили.

Источник фото: kiev-klab.com.ua

Среди жителей Киева ходят слухи, что «Дворик с воронами» могут застроить, однако эта информация не соответствует действительности, указывают в КГГА.

«Никакой застройки в Шевченковском районе по ул. Рейтарской, 9, где расположен «Дворик с воронами», не будет», – пишут в КГГА.

Как сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, территория, на которой расположен «Дворик с воронами», находится в центральном историческом ареале Киева, в археологической и архитектурной охранных зонах, а также в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Этот земельный участок остается в категории историко-культурного назначения. Десять лет назад Киевский городской совет предоставил его в аренду только для эксплуатации и обслуживания туристической инфраструктуры и заведений общественного питания. И речи о какой-либо застройке идти не может. Никаких жилых комплексов, торговых центров или офисных высоток здесь не будет. «Дворик с воронами» под защитой», – указал должностное лицо.

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