У КМДА зробили заяву щодо подальшої долі «Дворика із воронами» на Рейтарській у Києві

Чи справді на Рейтарській у Києві, де розташований «Дворик із воронами», буде забудова – у КМДА відповіли.

Джерело фото: kiev-klab.com.ua

Серед мешканців Києва ширяться чутки, що «Дворик із воронами» можуть забудувати, однак ця інформація не відповідає дійсності, вказують у КМДА.

«Жодної забудови у Шевченківському районі на вул. Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами», не буде», - пишуть у КМДА.

Як повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко, територія, на якій розташований «Дворик із воронами», перебуває в центральному історичному ареалі Києва, в археологічній та архітектурній охоронних зонах, а також у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Ця земельна ділянка залишається в категорії історико-культурного призначення. Десять років тому Київська міська рада надала її в оренду лише для експлуатації та обслуговування туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. І мови про будь-яку забудову йти не може. Жодних житлових комплексів, торгових центрів або офісних висоток тут не буде. «Дворик із воронами» під захистом», – вказав посадовець.

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