У Хмельницькому посадовця судитимуть за розтрату генератора, що коштував майже мільйон гривень

Посадовець незаконно передав дороговартісний генератор стороннім особам.

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У Хмельницькому скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу комунального підприємства міста за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що у 2023 році між комунальним підприємством Хмельницької міської ради та товариством укладено договір про закупівлю трьох генераторів.

Після отримання товару посадовець передав один генератор вартістю майже мільйон гривень третім особам.

Тепер посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

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