В Хмельницком чиновника будут судить за растрату генератора, который стоил почти миллион гривен

Чиновник незаконно передал дорогостоящий генератор посторонним лицам.

В Хмельницком направили в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела коммунального предприятия по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в 2023 году между коммунальным предприятием Хмельницкого городского совета и обществом был заключен договор о закупке трех генераторов.

После получения товара чиновник передал один генератор стоимостью почти миллион гривен третьим лицам.

Теперь должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.