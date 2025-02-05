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В ЦИК сообщили, что работают над возобновлением работы Государственного реестра избирателей

17:48, 5 февраля 2025
Кроме того, на сайте ЦИК опубликовано постановление об организации работы по надзору за реализацией проекта международной технической помощи «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине» и определение его координатора.
В ЦИК сообщили, что работают над возобновлением работы Государственного реестра избирателей
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На сайте Центральной избирательной комиссии восстановили доступ к информации о выборах, в частности, об избранных депутатах и ​​составах избирательных комиссий. С начала полномасштабного вторжения эти данные были закрыты из соображений безопасности. Также ЦИК завершает очередной этап по возобновлению работы Государственного реестра избирателей. Об этом сообщило Движение «Честно».

В комментарии движению заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что после начала полномасштабного вторжения на сайте ЦИК закрыли доступ к информации об избирательных кампаниях, в том числе о составах избирательных комиссий и избранных депутатов из-за вопросов безопасности. В настоящее время доступ к вебсайту ЦИК был восстановлен в полном объеме.

Тогда же ЦИК закрыла доступ к Государственному реестру избирателей, чтобы обезопасить персональные данные избирателей. В настоящее время возобновление работы Государственного реестра избирателей проходит в несколько этапов. Уже работает система периодического обновления данных об избирателях.

«ЦИК завершает очередной этап по возобновлению работы Государственного реестра избирателей — упорядочению информации об действующих на постоянной основе избирательных участках. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьего компонента реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес», — рассказал Дубовик.

Следует также отметить, что на сайте ЦИК опубликовано постановление от 9 января 2025 года № 2 «Об организации работы по надзору за реализацией проекта международной технической помощи «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине» и определение его координатора».

В соответствии с ней Центральная избирательная комиссия постановила организовать в ЦИК работу по надзору за реализацией проекта международной технической помощи «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине» в соответствии с Протоколом о взаимопонимании и сотрудничестве между Офисом Совета Европы в Украине и Центральной избирательной комиссией от 28 апреля 2023 года и приложением к Протоколу о взаимопонимании и сотрудничестве между Офисом Совета Европы в Украине и Центральной избирательной комиссией от 23 декабря 2024 года.

Координатором проекта международной технической помощи ЦИК определили заместителя Председателя ЦИК Сергея Дубовика.

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выборы ЦИК

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