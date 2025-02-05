В ЦИК сообщили, что работают над возобновлением работы Государственного реестра избирателей

Кроме того, на сайте ЦИК опубликовано постановление об организации работы по надзору за реализацией проекта международной технической помощи «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине» и определение его координатора.

На сайте Центральной избирательной комиссии восстановили доступ к информации о выборах, в частности, об избранных депутатах и ​​составах избирательных комиссий. С начала полномасштабного вторжения эти данные были закрыты из соображений безопасности. Также ЦИК завершает очередной этап по возобновлению работы Государственного реестра избирателей. Об этом сообщило Движение «Честно».

В комментарии движению заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что после начала полномасштабного вторжения на сайте ЦИК закрыли доступ к информации об избирательных кампаниях, в том числе о составах избирательных комиссий и избранных депутатов из-за вопросов безопасности. В настоящее время доступ к вебсайту ЦИК был восстановлен в полном объеме.

Тогда же ЦИК закрыла доступ к Государственному реестру избирателей, чтобы обезопасить персональные данные избирателей. В настоящее время возобновление работы Государственного реестра избирателей проходит в несколько этапов. Уже работает система периодического обновления данных об избирателях.

«ЦИК завершает очередной этап по возобновлению работы Государственного реестра избирателей — упорядочению информации об действующих на постоянной основе избирательных участках. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьего компонента реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес», — рассказал Дубовик.

Следует также отметить, что на сайте ЦИК опубликовано постановление от 9 января 2025 года № 2 «Об организации работы по надзору за реализацией проекта международной технической помощи «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине» и определение его координатора».

В соответствии с ней Центральная избирательная комиссия постановила организовать в ЦИК работу по надзору за реализацией проекта международной технической помощи «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине» в соответствии с Протоколом о взаимопонимании и сотрудничестве между Офисом Совета Европы в Украине и Центральной избирательной комиссией от 28 апреля 2023 года и приложением к Протоколу о взаимопонимании и сотрудничестве между Офисом Совета Европы в Украине и Центральной избирательной комиссией от 23 декабря 2024 года.

Координатором проекта международной технической помощи ЦИК определили заместителя Председателя ЦИК Сергея Дубовика.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и ряд законов.

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