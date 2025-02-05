Практика судов
  1. В Украине

Как предприятие может принять работников на работу на место эвакуированных

23:30, 5 февраля 2025
Если предприятию не хватает работников, то можно принять других работников на их место.
Как предприятие может принять работников на работу на место эвакуированных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, как предприятие может принять других работников на место тех, кто уехал или не может добраться до работы.

С целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, в том числе в результате фактического отсутствия работников, которые эвакуировались в другую местность, находятся в отпуске, простое, временно потеряли трудоспособность или местонахождение которых временно неизвестно, работодатель замещение временно отсутствующего работника.

Раньше мы писали, как работнику обжаловать приказ о приостановлении действия трудового договора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда будут проверены практические задания кандидатов в апелляционные суды — позиция ВККС

К середине мая будут проверены все практические задания.

Судья Верховного Суда Наталья Антонюк заявила, что «автоматическое» закрытие производства по истечению срока досудебного расследования — это неправильно

«Если срок досудебного расследования закончился, то пусть стороны идут в суд, показывают собранные доказательства, доказывают свою позицию и после оценки совокупности доказательств, собранных в пределах срока досудебного расследования, необходимо предоставить суду возможность высказаться, достаточно ли их для доказательства виновности лица» – отметила Наталья Антонюк.

Сайт USAID заработал и на нем появилось одно сообщение

На сайте USAID, который возобновил работу, есть только одно сообщение.

Стала известна финальная редакция закона об отмене Хозяйственного кодекса – Руслан Стефанчук подписал закон

Руслан Стефанчук подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса – дальше дело за подписью Президента.

Только 10-12% средств USAID фактически попадала к получателям, а остальная часть тратилась на бюрократию — Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что львиная доля выделяемых USAID средств шла на бюрократию и не доходила до фактических получателей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду