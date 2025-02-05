Как предприятие может принять работников на работу на место эвакуированных

Если предприятию не хватает работников, то можно принять других работников на их место.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, как предприятие может принять других работников на место тех, кто уехал или не может добраться до работы.

С целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, в том числе в результате фактического отсутствия работников, которые эвакуировались в другую местность, находятся в отпуске, простое, временно потеряли трудоспособность или местонахождение которых временно неизвестно, работодатель замещение временно отсутствующего работника.

Раньше мы писали, как работнику обжаловать приказ о приостановлении действия трудового договора.

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