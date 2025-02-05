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В Киеве задержали 52-летнего мужчину, который хранил боеприпасы в собственном доме

23:12, 5 февраля 2025
По месту жительства мужчины правоохранители изъяли корпус гранаты с запалом и 148 патронов.
В Киеве задержали 52-летнего мужчину, который хранил боеприпасы в собственном доме
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В Киеве правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который хранил боеприпасы в собственном доме. Об этом сообщает столичная полиция.

В частности, в милицию поступила информация от местной жительницы о сильном задымлении в подъезде дома по переулку Моторному. На место происшествия немедленно направилась следственно-оперативная группа и работники ГСЧС для выяснения обстоятельств происшествия.

Прибыв на вызов, полицейские установили, что задымление произошло из-за дымовой шашки, брошенной одним из жителей дома.

Свидетели сообщили, что мужчина вероятно хранит в своем доме оружие, поскольку раньше угрожал жителям его применением.

Правоохранители провели безотлагательный обыск жилья фигуранта, где обнаружили гранату с запалом и 148 патронов.

Вещественные доказательства изъяли, а 52-летнего владельца дома задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Происхождение патронов и боеприпасов и с какой целью мужчина их сохранял выясняется.

Следователи, при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева, сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За незаконное приобретение и хранение взрывных устройств и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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Киев граната боеприпасы

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