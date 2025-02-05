У Києві затримали 52-річного чоловіка, який зберігав боєприпаси у власній оселі

За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили корпус гранати із запалом та 148 патронів.

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У Києві правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, який зберігав боєприпаси у власній оселі. Про це повідомляє столична поліція.

Зокрема, до правоохоронців надійшла інформація від місцевої мешканки про сильне задимлення в під’їзді будинку по провулку Моторному. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група та працівники ДСНС для з’ясування обставин події.

Прибувши на виклик, поліцейські встановили, що задимлення відбулося через димову шашку кинуту одним із жителів будинку.

Свідки повідомили, що чоловік ймовірно зберігає у своїй оселі зброю, оскільки раніше погрожував мешканцям її застосуванням.

Правоохоронці провели невідкладний обшук житла фігуранта, де виявили гранату з запалом та 148 патронів.

Речові докази вилучили, а 52-річного власника оселі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Походження набоїв та боєприпасів і з якою метою чоловік їх зберігав наразі з’ясовується.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та боєприпасів без передбаченого законом дозволу підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

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