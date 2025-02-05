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ДТП з двома загиблими — замість особистого зобов’язання суд призначив водію тримання під вартою без права на заставу

21:23, 5 лютого 2025
Апеляцію прокурора підтримав суд, тому підозрюваного у вчиненні ДТП взяли під варту в залі судового засідання.
ДТП з двома загиблими — замість особистого зобов’язання суд призначив водію тримання під вартою без права на заставу
Фото: поліція
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Рівненський апеляційний суд переглянув запобіжний захід підозрюваному у вчиненні ДТП, в результаті якої загинуло подружжя пенсіонерів, повідомляє пресслужба суду. 

Нагадаємо, що трагічна подія сталася ще у жовтні 2023 року неподалік селища Гощі. Водій легковика «Daewoo Lanos», 75-річний житель села Чудниця колишнього Гощанського району, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем «Audi А 8», водій якого, 34-річний житель м. Звягель Житомирської області,  перевищив максимально допустиму швидкість руху на цій ділянці дороги та не вжив заходів для зупинки транспортного засобу.  

75-річний керманич «Daewoo Lanos» загинув на місці події, а його дружину-однолітку із політравмою та відкритим переломом ноги госпіталізували. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, вона померла під час надання допомоги.

Водій та пасажир «Audi А 8» не постраждали.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб), санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років  з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років, підозрюваному оголосили у грудні 2024 року, а місцевий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Не погодившись із таким судовим рішенням, прокурор оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. Просив його скасувати та ухвалити нове — про задоволення клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Просив суд врахувати тяжкість інкримінованого злочину, який призвів до загибелі двох людей, наявність безперешкодної можливості виїзду підозрюваного за межі України, що не дає певності в тому, що особа, усвідомлюючи, яке покарання передбачене санкцією статті, яка йому інкримінується, повернеться з-за кордону, що є реальним ризиком можливого ухилення від слідства та суду.

Заперечив проти задоволення апеляційної скарги прокурора захисник підозрюваного, який вказав, що його підзахисний сумлінно виконує покладені судом процесуальні обов’язки. Також додав, що підозрюваний неодноразово після вчинення ДТП виїжджав за межі України і щоразу повертався, тому підстави вважати, що він переховуватиметься від слідства та суду за межами держави, відсутні. Просив залишити оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого суду без змін.

Позицію захисника підтримав і підозрюваний.

Зважаючи, що особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, наслідком якого є загибель двох людей, встановлення фактів неодноразового, у тому числі, й після оголошення підозри, виїзду за межі України, наявності діючого закордонного паспорта, який знаходиться в розпорядженні підозрюваного, апеляційний суд ухвалив рішення про задоволення апеляційної скарги прокурора та скасував оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого суду і постановив нову — про задоволення клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Підозрюваного взяли під варту в залі судового засідання. Діятиме ухвала Рівненського апеляційного суду до 12 лютого 2025 року.

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