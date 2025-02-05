Коли будуть перевірені практичні завдання кандидатів в апеляційні суди — позиція ВККС

До середини травня будуть перевірені усі практичні завдання.

Джерело фото: ВККС

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Кандидати на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів з 3 по 27 лютого 2025 року виконуватимуть практичні завдання згідно до обраної судової спеціалізації.

Секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак 5 лютого у Facebook повідомив, коли буде здійснена перевірка практичних завдань кандидатів на посади суддів апеляційних судів, а також коли будуть затверджені результати практичних завдань.

Як зазначив Сергій Чумак, ВККС, за попередніми розрахунками, зможе здійснювати перевірки 20 практичних завдань на день.

Таким чином, перевірка робіт згідно до спеціалізації відбуватиметься так:

перевірка 820 робіт з цивільної спеціалізації – 41 робочий день

перевірка 1014 робіт з кримінальної спеціалізації – 50 робочих днів

перевірка 210 робіт з адміністративної спеціалізації – 10 робочих днів

перевірка 196 робіт з господарської спеціалізації – 10 робочих днів

«Затвердження результатів адміністративної та господарської спеціалізації планується в середині березня, цивільної – в середині квітня, а кримінальної – в середині травня», - зазначив Сергій Чумак.

Нагадаємо, що вже у травні ВККС планує розпочати співбесіди з кандидатами на посади суддів апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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