У кримінальних провадженнях дедалі частіше використовуються електронні докази, до яких відносять матеріали фотозйомки, звуко- та відеозапису, інші носії інформації.

Суддя Верховного Суду Наталія Марчук розповіла про судову практику щодо оцінювання електронних доказів у кримінальному провадженні в рамках курсу HELP «Кіберзлочинність та електронні докази». Про це інформує Верховний Суд.

Мета курсу – поглибити знання фахівців-практиків для ефективного застосування стандартів, розроблених у межах Конвенції РЄ про кіберзлочинність, у повсякденній роботі.

Технологічний розвиток впливає на всі сфери життєдіяльності, зокрема й на здійснення правосуддя. У кримінальних провадженнях дедалі частіше використовуються електронні докази. В ч. 1 ст. 99 КПК України зазначено, що електронні докази належать до категорії документів. До них відносять матеріали фотозйомки, звуко- та відеозапису, інші носії інформації (у тому числі комп’ютерні дані).

Лекторка звернула увагу на судову практику щодо правил оцінки електронних доказів на предмет їх допустимості, зокрема на правові позиції, викладені в постановах об'єднаної палати ККС ВС від 29 березня 2021 року у справі № 554/5090/16-к і від 25 вересня 2023 року у справі № 208/2160/18.

Суддя зауважила, що допустимість електронного документа як доказу не можна заперечувати лише на підставі того, що він має електронну форму. Дублікат документа, а також копії інформації, у тому числі комп’ютерних даних, що містяться в інформаційних (автоматизованих) системах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Прокурор має обґрунтувати походження електронних доказів та інші процесуальні питання, які стосуються наданих ним електронних доказів, акцентувала Наталія Марчук. Це дозволить суду оцінити їх належність і допустимість. Поширеним доказом у кримінальних провадженнях нині є записи з камер відеоспостереження. В цьому випадку необхідно звертати увагу на якість відеозапису, щоб його можна було використати для підтвердження винуватості обвинуваченої особи.

Суддя ВС наголосила, що електронні докази, отримані з відкритих джерел, необхідно перевіряти на достовірність крізь призму Протоколу Берклі.

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