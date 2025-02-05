Практика судів
  1. Суд інфо

Суддя Верховного Суду Наталія Марчук розповіла про судову практику щодо оцінювання електронних доказів у кримінальному провадженні

17:03, 5 лютого 2025
У кримінальних провадженнях дедалі частіше використовуються електронні докази, до яких відносять матеріали фотозйомки, звуко- та відеозапису, інші носії інформації.
Суддя Верховного Суду Наталія Марчук розповіла про судову практику щодо оцінювання електронних доказів у кримінальному провадженні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Верховного Суду Наталія Марчук розповіла про судову практику щодо оцінювання електронних доказів у кримінальному провадженні в рамках курсу HELP «Кіберзлочинність та електронні докази». Про це інформує Верховний Суд.

Мета курсу – поглибити знання фахівців-практиків для ефективного застосування стандартів, розроблених у межах Конвенції РЄ про кіберзлочинність, у повсякденній роботі.

Технологічний розвиток впливає на всі сфери життєдіяльності, зокрема й на здійснення правосуддя. У кримінальних провадженнях дедалі частіше використовуються електронні докази. В ч. 1 ст. 99 КПК України зазначено, що електронні докази належать до категорії документів. До них відносять матеріали фотозйомки, звуко- та відеозапису, інші носії інформації (у тому числі комп’ютерні дані).

Лекторка звернула увагу на судову практику щодо правил оцінки електронних доказів на предмет їх допустимості, зокрема на правові позиції, викладені в постановах об'єднаної палати ККС ВС від 29 березня 2021 року у справі № 554/5090/16-к і від 25 вересня 2023 року у справі № 208/2160/18.

Суддя зауважила, що допустимість електронного документа як доказу не можна заперечувати лише на підставі того, що він має електронну форму. Дублікат документа, а також копії інформації, у тому числі комп’ютерних даних, що містяться в інформаційних (автоматизованих) системах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Прокурор має обґрунтувати походження електронних доказів та інші процесуальні питання, які стосуються наданих ним електронних доказів, акцентувала Наталія Марчук. Це дозволить суду оцінити їх належність і допустимість. Поширеним доказом у кримінальних провадженнях нині є записи з камер відеоспостереження. В цьому випадку необхідно звертати увагу на якість відеозапису, щоб його можна було використати для підтвердження винуватості обвинуваченої особи.

Суддя ВС наголосила, що електронні докази, отримані з відкритих джерел, необхідно перевіряти на достовірність крізь призму Протоколу Берклі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Верховний Суд кримінальне провадження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли будуть перевірені практичні завдання кандидатів в апеляційні суди — позиція ВККС

До середини травня будуть перевірені усі практичні завдання.

Суддя Верховного Суду Наталія Антонюк заявила, що «автоматичне» закриття провадження у разі закінчення строку досудового розслідування — це неправильно

«Якщо строк досудового розслідування закінчився, то нехай сторони йдуть у суд, показують зібрані докази, доводять свою позицію і після оцінки сукупності доказів, які зібрані в межах строку досудового розслідування, необхідно надати суду можливість висловитися, чи їх достатньо для доведення винуватості особи» – зазначила Наталія Антонюк.

Сайт USAID запрацював і на ньому з’явилося одне повідомлення

На сайті USAID, який відновив роботу, є лише одне повідомлення.

Стала відома фінальна редакція закону про скасування Господарського кодексу – Руслан Стефанчук підписав закон

Руслан Стефанчук підписав закон про скасування Господарського кодексу – далі справа за підписом Президента.

Лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляла до одержувачів, а інша частина витрачалася на бюрократію — Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області