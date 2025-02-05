Університет у Каліфорнії першим у світі інтегрував ChatGPT у всі свої системи

Це найбільше впровадження чат-боту зі штучним інтелектом будь-якою окремою організацією у світі.

Фото: openai.com

У США Університет Каліфорнії першим у світі запровадив чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT у всі свої системи. Про це повідомляє OpenAI.

Зокрема, навчальний заклад надав понад 460 тисячам студентів і 63 тисячам співробітників і викладачів доступ до версії ChatGPT, налаштованої для навчальних закладів.

Система Університет Каліфорнії стане першою університетською системою на базі штучного інтелекту в США і розгорне ChatGPT у 23 кампусах.

Студенти тепер зможуть інтегрувати штучний інтелект у своє навчання, а викладачі — використовувати його для оптимізації адміністративних завдань, звільняючи більше часу для навчання та досліджень.

За допомогою ChatGPT викладачі розроблятимуть навчальну програму та персоналізуватимуть предмети, навчальні посібники. Тим часом сам університет представить спеціальну платформу, яка пропонуватиме безкоштовні навчальні програми та сертифікації для всіх студентів, викладачів і співробітників, де вони здобуватимуть навички, як користуватися інструментами штучного інтелекту.

Це найбільше впровадження чат-боту зі штучним інтелектом будь-якою окремою організацією у світі.

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