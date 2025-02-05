Университет в Калифорнии первым в мире интегрировал ChatGPT во все свои системы

Это самое большое внедрение чат-бота с искусственным интеллектом любой отдельной организацией в мире.

Фото: openai.com

В США Университет Калифорнии первым в мире ввел чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT во все свои системы. Об этом сообщает OpenAI.

В частности, учебное заведение предоставило более 460 тысячам студентов и 63 тысячам сотрудников и преподавателей доступ к версии ChatGPT, настроенной для учебных заведений.

Система Университет Калифорнии станет первой университетской системой на базе искусственного интеллекта в США и развернет ChatGPT в 23 кампусах.

Студенты теперь смогут интегрировать искусственный интеллект в свое обучение, а преподаватели использовать его для оптимизации административных задач, освобождая больше времени для обучения и исследований.

С помощью ChatGPT преподаватели будут разрабатывать обучающую программу и персонализировать предметы, учебные пособия. Между тем, сам университет представит специальную платформу, которая будет предлагать бесплатные учебные программы и сертификации для всех студентов, преподавателей и сотрудников, где они будут приобретать навыки, как пользоваться инструментами искусственного интеллекта.

Это самое большое внедрение чат-бота с искусственным интеллектом любой отдельной организацией в мире.

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