Судья Верховного Суда Наталья Антонюк заявила, что «автоматическое» закрытие производства по истечению срока досудебного расследования — это неправильно

«Если срок досудебного расследования закончился, то пусть стороны идут в суд, показывают собранные доказательства, доказывают свою позицию и после оценки совокупности доказательств, собранных в пределах срока досудебного расследования, необходимо предоставить суду возможность высказаться, достаточно ли их для доказательства виновности лица» – отметила Наталья Антонюк.

Судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда Наталья Антонюк, которая также занимает административную должность заместителя председателя Кассационного уголовного суда ВС в своих соцсетях высказалась о том, что «автоматическое» закрытие производства в случае окончания срока досудебного расследования – это неправильно.

Она подчеркнула, что это ее мнение как ученого.

«Немного о п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК.

Поскольку этот вопрос важен, напишу о нем отдельно. Это мое мнение как ученого, поскольку много предложений по этому положению УПК

Речь идет о положении процессуального закона о безусловном закрытии производства в случае истечения срока досудебного расследования.

Для неюристов объяснение: если после уведомления лицу о подозрении завершился определенный срок, когда прокурор может осуществлять досудебное расследование, и дело не передано в суд – наступает единственное возможное последствие: производство просто закрывается.

И как свидетельствует практика, такая судьба постигла очень большое количество производств именно по коррупционным правонарушениям.

Как это может выглядеть в жизни? Громкое сообщение в СМИ об обыске, задержании подозреваемого в коррупционном правонарушении… досудебное расследование… истечение срока досудебного расследования… дело не передано в суд… и все – просто закрытие производства.

Это знаменитый п. 10 . 1 ст. 284 Уголовного процессуального закона.

На мой взгляд – это не нормально. Это неверно.

И проблема не столько в самом сроке досудебного расследования, сколько в последствиях, которые наступают после его завершения. Во всем должен быть баланс. Защита заинтересована в том, чтобы досудебное расследование не продолжалось вечно. Прокурор заинтересован в том, чтобы совокупность собранных улик оценил суд.

Если срок досудебного расследования истек, то пусть стороны идут в суд, показывают собранные доказательства, доказывают свою позицию и после оценки совокупности доказательств, собранных в пределах срока досудебного расследования, необходимо предоставить суду возможность высказаться, достаточно ли их для доказательства виновности лица. Нельзя оставлять единственную опцию – закрытие производства по срокам», - отметила Антонюк.

Напомним, что Верховная Рада в январе не проголосовала за включение в повестку дня законопроектов об отмене истечения сроков досудебного расследования как основания для закрытия уголовных производств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бизнес-ассоциации обнародовали совместное заявление по законопроектам 12367 и альтернативным ему 12367-1, 12367-2, 12367-3 об изменениях в УПК. Как отмечено в совместном заявлении, предложенные изменения содержат риски парализации и блокирования хозяйственной и коммерческой деятельности через следственные действия и затягивание сроков.

Изменения при принятии коснутся всего УПК, а не только дел коррупционеров.

В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали совместное заявление, в котором отметили поддержку законопроекта 12367-3 об исключении из УПК нормы о закрытии уголовного производства по истечении сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении. Также этим законопроектом предлагается вообще исключить ст. 295-1 УПК, регулирующей порядок продления срока досудебного расследования следователем судьей.

Напомним, что предложения таких изменений неоднократно были предметом дискуссии среди юристов о том, позволит ли это «расследовать дела вечно», даже если сторона обвинения годами не может собрать доказательства вины лица. Также следует напомнить, что УПК распространяется не только на дела о коррупции, поэтому изменения коснутся не только условных коррупционеров.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.