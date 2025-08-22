Увольнение работника после восстановления требует новой процедуры – Верховный Суд

Использование документов с предыдущего увольнения, которое уже было признано судом незаконным, является нарушением трудового законодательства и основанием для восстановления работника на работе.

Несоблюдение процедуры увольнения работника после его восстановления на работе по решению суда является нарушением трудового законодательства и основанием для его восстановления. На этом подчеркнул Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 30 июля 2025 года по делу №761/40406/23.

Работодатель обязан заново осуществить новое персональное предупреждение работника о последующем высвобождении не позднее чем за два месяца, одновременно предложить все имеющиеся вакантные должности, а также получить новое согласование уполномоченного органа, если оно требуется. Использование документов (предупреждения, согласования и т. д.) с предыдущего увольнения, которое уже было признано судом незаконным, является нарушением трудового законодательства и основанием для восстановления работника на работе.

В рассматриваемом деле истец обратился в суд с иском к государственному органу о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. В обоснование иска истец указывал, что занимал должность заместителя директора, с которой был уволен в январе 2022 года, но суд признал это увольнение незаконным и восстановил его в должности. Однако в октябре 2023 года, после восстановления истца 3 октября 2023 года на должности по решению суда, ответчик вновь уволил его по тем же основаниям и на основе тех же документов.

Суды удовлетворили иск, сославшись на то, что увольнение истца произошло с нарушением требований трудового законодательства. В частности, его не предупредили о последующем высвобождении не позднее чем за два месяца. Кроме того, одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда работодатель не предложил ему другую работу на том же предприятии, в учреждении или организации. Также при повторном увольнении работодатель не получил нового согласования компетентного органа, а в обжалуемом приказе об увольнении в качестве одного из оснований указал письмо-согласование, которое относилось к предыдущему увольнению по приказу, признанному судом противоправным и полностью отмененным.

КГС ВС согласился с такими выводами суда и не установил нарушений норм материального или процессуального права, которые могли бы быть основанием для отмены судебных решений судов предыдущих инстанций. В частности, кассационный суд отметил, что уведомление о последующем высвобождении и приложение с перечнем вакансий были вручены истцу лишь за два часа до увольнения, что нарушает требования ст. 49-2 КЗоТ Украины.

Основополагающие принципы реализации права на труд определены положениями ст. 43 Конституции Украины, которой закреплено, что каждый имеет право на труд. Гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения. Так, собственник считается надлежащим образом выполнившим требования ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 КЗоТ Украины относительно трудоустройства работника, если предложил ему имеющуюся на предприятии работу, то есть вакантную должность или работу по соответствующей профессии либо специальности, или другую вакантную работу, которую работник может выполнять с учетом его образования, квалификации, опыта и т. п. Работодатель обязан предложить все вакансии, соответствующие указанным требованиям, которые есть на этом предприятии, независимо от того, в каком структурном подразделении работал высвобождаемый работник.

Поскольку обязанность по трудоустройству работника возлагается на собственника с дня предупреждения о высвобождении до дня расторжения трудового договора, по смыслу ч. 3 ст. 49-2 КЗоТ Украины работодатель считается исполнившим эту обязанность, если работнику были предложены все другие вакантные должности (иная работа), которые появились на предприятии в течение этого периода и существовали на день увольнения.

Кроме того, работодатель не получил нового согласования уполномоченного органа, а использовал письмо-согласование, которое относилось к предыдущему увольнению, уже признанному судом незаконным.

КГС ВС акцентировал, что продолжение процедуры сокращения на предприятии не отменяет того, что после восстановления судом работника на работе все действия, связанные с его высвобождением, должны быть совершены заново с соблюдением процедуры, установленной законом, включая заблаговременное персональное предупреждение и предложение всех имеющихся вакантных должностей. Работодатель обязан предлагать вакансии не только при предупреждении об увольнении, но и в течение всего срока предупреждения, если появляются новые вакантные должности.

