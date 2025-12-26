  1. В Украине

Почему могут заблокировать е-запись в МВД и как восстановить доступ

20:30, 26 декабря 2025
Что делать, если система блокирует онлайн-регистрацию визита в сервисные центры МВД.
Онлайн-сервис «Е-запись» Главного сервисного центра МВД позволяет гражданам заранее планировать визит в сервисные центры МВД, выбирая удобную дату, время и место получения государственных услуг без очередей. Однако для того, чтобы система была удобной для всех граждан, установлены определенные ограничения на количество онлайн-регистраций.

Каждое физическое лицо может осуществить не более четырех онлайн-записей в течение одного календарного месяца. Речь идет о любой их комбинации: например, можно создать две записи на сдачу экзамена, одну — на регистрацию транспортного средства и еще одну — на обмен водительского удостоверения.

Кроме того, гражданам доступны еще четыре записи через терминал непосредственно в сервисном центре МВД. То есть даже в случае исчерпания лимита онлайн-записей гражданин имеет возможность воспользоваться записью через терминал, обратившись лично в сервисный центр МВД.

Онлайн-регистрация открывается не ранее чем за 21 день до желаемой даты. Ежедневно в 06:00 система автоматически открывает запись на новый день в пределах этого периода. Например, если сегодня 11-е число, то доступной будет дата на 1-е число следующего месяца — то есть через 21 день.

В то же время в ГСЦ МВД обращают внимание, что отмененные записи также засчитываются в общий лимит. Даже если вы удалили свой талон, он все равно будет зафиксирован в системе как использованный.

Если пользователь не явился на четыре записи без предварительной отмены, система автоматически блокирует возможность дальнейшей онлайн-регистрации. В таком случае при попытке записи появляется соответствующее сообщение.

В ГСЦ МВД подчеркивают, что это не техническая ошибка, а механизм предотвращения злоупотребления записями, который позволяет другим гражданам воспользоваться сервисом.

Для разблокировки возможности регистрации необходимо лично обратиться в тот сервисный центр МВД, к которому была создана последняя запись. После этого возможность электронной регистрации будет восстановлена.

Специалисты советуют:

  • Если планы изменились — отменяйте запись не позднее чем за 2 часа до назначенного визита.
  • Отменить визит можно самостоятельно в системе «Е-запись» или в мобильном приложении.
  • Учитывать, что в случае неявки без отмены запись аннулируется автоматически, но засчитывается в лимит.

водительские права сервисный центр МВД

