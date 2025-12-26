  1. В Україні

Чому можуть заблокувати е-запис до МВС і як відновити доступ

20:30, 26 грудня 2025
Що робити, якщо система блокує онлайн-реєстрацію візиту до сервісних центрів МВС.
Онлайн-сервіс «Е-запис» Головного сервісного центру МВС дозволяє громадянам заздалегідь планувати візит до сервісних центрів МВС, обираючи зручну дату, час і місце отримання державних послуг без черг. Однак для того, щоб система була комфортною для всіх громадян, встановлено певні обмеження щодо кількості онлайн-реєстрацій.

Кожна фізична особа може здійснити не більше чотирьох онлайн-записів протягом одного календарного місяця. Мається на увазі будь-яка їхня комбінація, наприклад можна створити два записи на складання іспиту, один на реєстрацію транспортного засобу, а ще один на обмін посвідчення водія.

Крім того, громадянам доступні ще чотири записи через термінал безпосередньо у сервісному центрі МВС. Тобто, навіть у разі вичерпання ліміту онлайн-записів, громадянин має можливість скористатися записом через термінал, звернувшись особисто до сервісного центру МВС

Онлайн-реєстрація відкривається не раніше ніж за 21 день до бажаної дати. Щодня о 06:00 система автоматично відкриває запис на новий день у межах цього періоду. Наприклад, якщо сьогодні 11-те число, то доступною буде дата на 1-ше число наступного місяця — тобто через 21 день.

Водночас у ГСЦ МВС звертають увагу, що скасовані записи також зараховуються до загального ліміту. Навіть якщо ви видалили свій талон, він усе одно зафіксується в системі як використаний.

Якщо користувач не з’явився на чотири записи без попереднього скасування, система автоматично блокує можливість подальшої онлайн-реєстрації. У такому разі під час спроби запису з’являється відповідне повідомлення.

У ГСЦ МВС наголошують, що це не технічна помилка, а механізм запобігання зловживанню записами, який дає змогу іншим громадянам скористатися сервісом.

Для розблокування можливості реєстрації необхідно особисто звернутися до того сервісного центру МВС, до якого був створений останній запис. Після цього можливість електронної реєстрації буде відновлено.

Фахівці радять:

  • Якщо плани змінилися — скасовуйте запис не пізніше ніж за 2 години до призначеного візиту.
  • Скасувати візит можна самостійно в системі «Е-запис» або в мобільному додатку.
  • Враховувати, що у разі неявки без скасування запис анулюється автоматично, але зараховується до ліміту.

посвідчення водія сервісний центр МВС

