В Украине разрушена треть избирательных участков, — Александр Корниенко

20:19, 26 декабря 2025
По словам Александра Корниенко, часть избирательных участков находится на неподконтрольной территории.
Фото: lb.ua
С начала полномасштабного российского вторжения в Украине была разрушена треть избирательных участков. Об этом заявил вице-спикер парламента, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период.

«У нас просто физически разрушена треть участков… Большая часть избирательных участков, к сожалению, находится на неподконтрольной территории, но я бы считал их разрушенными тоже, потому что мы не имеем к ним доступа», — заявил он.

Корниенко напомнил, что россияне часто наносят удары по общежитиям, больницам и другим учреждениям, где могут размещаться избирательные участки.

В свою очередь глава ЦИК Олег Диденко сообщил, что по состоянию на 25 декабря в Украине функционирует 33 174 избирательных участка, из которых 521 размещен в зданиях, которые были разрушены и уже не подлежат восстановлению.

По его словам, еще 1 391 участок расположен в поврежденных зданиях, которые можно восстановить.

Также Диденко добавил, что 6 472 избирательных участка находятся на временно оккупированных территориях, и данные о них отсутствуют. Еще 52 участка размещены в зданиях, степень повреждения которых невозможно оценить.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование — онлайн и офлайн.

