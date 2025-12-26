  1. В Україні

В Україні зруйновано третину виборчих дільниць, — Олександр Корнієнко

20:19, 26 грудня 2025
За словами Олександра Корнієнка, частина виборчих дільниць перебуває на непідконтрольній території.
Фото: lb.ua
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні було зруйновано третину виборчих дільниць. Про це заявив віцеспікер парламенту, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період.

«У нас просто фізично зруйнована третина дільниць... Більша частина виборчих дільниць, на жаль, перебуває на непідконтрольній території, але я б їх вважав зруйнованими теж, тому що ми не маємо доступу до них», - заявив він.

Корнієнко нагадав, що росіяни часто завдають ударів по гуртожитках, лікарнях та інших установах, де можуть розміщуватися виборчі дільниці.

У свою чергу голова ЦВК Олег Діденко повідомив, що станом на 25 грудня в Україні функціонує 33 174 виборчі дільниці, з яких 521 розміщено в будівлях, що були зруйновані і вже не підлягають відновленню.

За його словами, ще 1391 дільниця розташована в пошкоджених будівлях, які можна відновити.

Також Діденко додав, що 6472 виборчі дільниці розташовані на тимчасово окупованих територіях, і дані про них відсутні. Ще 52 дільниці розміщені в будівлях, ступінь пошкодження яких неможливо оцінити.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що Україні необхідно опрацювати питання щодо того, чи можна проводити на виборах гібридне голосування - онлайн та офлайн. 

вибори

