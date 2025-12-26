50 тысяч при рождении ребенка и ежемесячные выплаты: что изменится для семей с 2026 года

С 1 января в Украине заработает обновленная система поддержки семей с детьми.

Фото: freepik

С 1 января 2026 года вступает в силу Закон Украины № 4681-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих сочетанию материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью».

Документ предусматривает расширенную государственную поддержку беременных женщин, рожениц и семей с детьми после рождения и во время ухода за ребенком. В частности, законом вводятся единовременные и ежемесячные выплаты, а также натуральная помощь. Отдельное внимание уделено семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Установлены следующие размеры помощи на 2026 год:

Помощь беременным женщинам и роженицам

для неработающих женщин — 7 000 грн ежемесячно;

для официально работающих — ежемесячно в размере 100 % среднемесячного заработка за последние 12 месяцев работы;

для военнослужащих, полицейских и других спецкатегорий — 100% среднемесячного денежного обеспечения.

Помощь будет выплачиваться в течение 70 дней до родов и 56 дней после родов (или 70 дней после родов при осложненных родах либо рождении двойни/тройни). Женщинам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, — в течение 180 дней отпуска (90 до родов + 90 после).

Единовременная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка — 50 000 грн.

Кроме того, семье будет предоставляться «Пакет малыша»: либо в натуральной форме, либо в виде денежной компенсации его стоимости, которую определит Кабинет Министров. Выбор делает один из родителей. «Пакет малыша» можно получить с 36-й недели беременности либо в течение 3 месяцев после рождения.

7 000 грн — ежемесячная помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года. Выплачивается после завершения отпуска по беременности и родам. Если ребенок имеет инвалидность, такая помощь будет выплачиваться ежемесячно в размере 10 500 грн;

8 000 грн — ежемесячная помощь по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет «єЯсла». Предоставляется при трудоустройстве матери или иного законного представителя (в режиме полного рабочего времени). Если ребенок имеет инвалидность, такая помощь будет выплачиваться ежемесячно в размере 12 000 грн;

8 000 грн — ежемесячная помощь родителям детей в возрасте от трех до шести лет «єСадок» (начиная с 2028 года). Если ребенок имеет инвалидность — 12 000 грн ежемесячно (до 7–8 лет);

5 000 грн — единовременная денежная помощь ученикам первых классов «Пакет школьника».

Получить помощь «єСадок» может мать или иной законный представитель ребенка, которые фактически осуществляли уход за ребенком и приступили к работе в режиме полного рабочего времени, если:

ребенку не предоставили место в коммунальном детском саду по запросу родителей;

местные органы власти не оплатили ребенку услуги ухода или дошкольного образования в другом учреждении, удовлетворяющем запрос родителей;

община не обеспечила ребенку дошкольное образование по принципу «деньги следуют за ребенком», удовлетворяющему запрос родителей.

