  1. В Україні
  2. / Законодавство

50 тисяч при народженні дитини та щомісячні виплати: що зміниться для сімей з 2026 року

22:00, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 січня в Україні запрацює оновлена система підтримки сімей з дітьми.
50 тисяч при народженні дитини та щомісячні виплати: що зміниться для сімей з 2026 року
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року набирає чинності Закон України № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю».

Документ передбачає розширену державну підтримку вагітних жінок, породіль та сімей із дітьми після народження та під час догляду за дитиною. Зокрема, законом запроваджуються одноразові та щомісячні виплати, а також натуральна допомога. Окрему увагу приділено сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю.

Встановлено такі розміри допомог на 2026 рік:

Допомога вагітним жінкам і породіллям

  • для непрацюючих жінок — 7 000 грн щомісяця;
  • для офіційно працюючих — щомісяця у розмірі 100 % середньомісячного заробітку за останні 12 місяців роботи;
  • для військових, поліцейських та інших спецкатегорій — 100% середньомісячного грошового забезпечення.

Допомога виплачуватиметься протягом 70 днів до пологів та 56 днів після пологів (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні). Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС – протягом 180 днів відпустки (90 до пологів + 90 після).

Одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини – 50 000 грн.

Крім того, родині надаватиметься «Пакунок малюка»: або в натуральній формі, або у вигляді грошової компенсації його вартості, яку визначить Кабмін. Вибір робить один із батьків. «Пакунок малюка» можна отримати з 36 тижня вагітності або протягом 3 місяців після народження.

  • 7 000 грн —  щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Виплачується після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 10 500 грн;
  • 8 000 грн — щомісячна допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років «єЯсла». Надається у разі працевлаштування матері або іншого законного представника (у режимі повного робочого часу). Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 12 000 грн;
  • 8 000 грн — щомісячна допомога батькам дітей віком від трьох до шести років «єСадок» (починаючи з 2028 року). Якщо дитина має інвалідність — 12 000 грн щомісяця(до 7–8 років);
  • 5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «Пакунок школяра».

Отримати допомогу «єСадок» може мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи в режимі повного робочого часу, якщо:

  • дитині не надали місце в комунальному дитячому садкуна запит батьків;
  • місцева влада не оплатила дитині послуги догляду чи дошкільної освіти в іншому закладі, що задовольняє запит батьків;
  • oгромада не забезпечила дитині дошкільну освіту за принципом «кошти йдуть за дитиною», що задовольняє запит батьків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України гроші закон діти держава Новий рік грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]