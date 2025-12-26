Государство запустило финансовый лизинг для предприятий ОПК: ставка от 5%, сумма до 500 млн грн

Государство будет компенсировать большую часть расходов на финансовый лизинг для критически важных оборонных предприятий.

Правительство утвердило государственную поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) через финансовый лизинг. Механизм удешевляет вознаграждение лизингодателя, что позволяет критически важным предприятиям получать оборудование и транспорт по сниженным ставкам. Об этом сообщили в Минобороны.

«Мы создаем механизм, при котором производители вооружения фактически будут платить только 5% годовых по договорам финансового лизинга. Остальную стоимость финансирования компенсирует государство. Это позволит предприятиям инвестировать в расширение производства, модернизацию оборудования и оперативнее обеспечивать потребности военных. Этот механизм будет дополнять программу доступного кредитования для оружейников, которая была введена в ноябре прошлого года», — отметила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Государственная поддержка будет предоставляться через уполномоченных лизингодателей — банки и лизинговые компании, которые соответствуют критериям постановления. Минобороны будет сообщать о конкретных учреждениях, которые будут предоставлять льготные лизинговые услуги для предприятий ОПК.

Программа охватывает финансирование для разработки, производства, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов. В частности, поддержка может быть использована для:

приобретения и модернизации основных средств, техники двойного назначения и технологического оборудования;

приобретения транспортных средств для производственных и коммерческих нужд;

приобретения нежилой недвижимости для ведения хозяйственной деятельности.

Договоры лизинга по программе должны соответствовать следующим условиям: максимальная сумма — до 500 млн грн, срок — до 5 лет, базовое вознаграждение лизингодателя — не более 23% годовых, единовременная комиссия — до 0,75% от суммы финансирования.

