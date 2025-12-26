  1. В Украине

Государство запустило финансовый лизинг для предприятий ОПК: ставка от 5%, сумма до 500 млн грн

20:48, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Государство будет компенсировать большую часть расходов на финансовый лизинг для критически важных оборонных предприятий.
Государство запустило финансовый лизинг для предприятий ОПК: ставка от 5%, сумма до 500 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило государственную поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) через финансовый лизинг. Механизм удешевляет вознаграждение лизингодателя, что позволяет критически важным предприятиям получать оборудование и транспорт по сниженным ставкам. Об этом сообщили в Минобороны.

«Мы создаем механизм, при котором производители вооружения фактически будут платить только 5% годовых по договорам финансового лизинга. Остальную стоимость финансирования компенсирует государство. Это позволит предприятиям инвестировать в расширение производства, модернизацию оборудования и оперативнее обеспечивать потребности военных. Этот механизм будет дополнять программу доступного кредитования для оружейников, которая была введена в ноябре прошлого года», — отметила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Государственная поддержка будет предоставляться через уполномоченных лизингодателей — банки и лизинговые компании, которые соответствуют критериям постановления. Минобороны будет сообщать о конкретных учреждениях, которые будут предоставлять льготные лизинговые услуги для предприятий ОПК.

Программа охватывает финансирование для разработки, производства, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов. В частности, поддержка может быть использована для:

  • приобретения и модернизации основных средств, техники двойного назначения и технологического оборудования;
  • приобретения транспортных средств для производственных и коммерческих нужд;
  • приобретения нежилой недвижимости для ведения хозяйственной деятельности.

Договоры лизинга по программе должны соответствовать следующим условиям: максимальная сумма — до 500 млн грн, срок — до 5 лет, базовое вознаграждение лизингодателя — не более 23% годовых, единовременная комиссия — до 0,75% от суммы финансирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Украина война оборона Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]