Держава запустила фінансовий лізинг для підприємств ОПК: ставка від 5%, сума до 500 млн грн

Держава компенсуватиме більшу частину витрат на фінансовий лізинг для критично важливих оборонних підприємств.

Уряд затвердив державну підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) через фінансовий лізинг. Механізм здешевлює винагороду лізингодавця, що дозволяє критично важливим підприємствам отримувати обладнання та транспорт за зниженими ставками. Про це повідомили в Міноборони.

«Ми створюємо механізм, за якого виробники озброєння фактично сплачуватимуть лише 5% річних за договорами фінансового лізингу. Решту вартості фінансування компенсує держава. Це дозволить підприємствам інвестувати в розширення виробництва, модернізацію обладнання та оперативніше забезпечувати потреби військових. Цей механізм доповнюватиме програму доступного кредитування для зброярів, що була запроваджена у листопаді минулого року», – зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Державна підтримка надаватиметься через уповноважених лізингодавців — банки та лізингові компанії, які відповідають критеріям постанови. Міноборони повідомлятиме про конкретні установи, що надаватимуть пільгові лізингові послуги для підприємств ОПК.

Програма охоплює фінансування для розробки, виробництва, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів. Зокрема підтримка може бути використана для:

придбання та модернізації основних засобів, техніки подвійного призначення та технологічного устаткування;

придбання транспортних засобів для виробничих та комерційних потреб;

придбання нежитлової нерухомості для ведення господарської діяльності.

Договори лізингу за програмою повинні відповідати таким умовам: максимальна сума — до 500 млн грн, строк — до 5 років, базова винагорода лізингодавця — не більше 23% річних, одноразова комісія — до 0,75% від суми фінансування.

