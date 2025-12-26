  1. В Україні

Держава запустила фінансовий лізинг для підприємств ОПК: ставка від 5%, сума до 500 млн грн

20:48, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Держава компенсуватиме більшу частину витрат на фінансовий лізинг для критично важливих оборонних підприємств.
Держава запустила фінансовий лізинг для підприємств ОПК: ставка від 5%, сума до 500 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд затвердив державну підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) через фінансовий лізинг. Механізм здешевлює винагороду лізингодавця, що дозволяє критично важливим підприємствам отримувати обладнання та транспорт за зниженими ставками. Про це повідомили в Міноборони.

«Ми створюємо механізм, за якого виробники озброєння фактично сплачуватимуть лише 5% річних за договорами фінансового лізингу. Решту вартості фінансування компенсує держава. Це дозволить підприємствам інвестувати в розширення виробництва, модернізацію обладнання та оперативніше забезпечувати потреби військових. Цей механізм доповнюватиме програму доступного кредитування для зброярів, що була запроваджена у листопаді минулого року», – зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Державна підтримка надаватиметься через уповноважених лізингодавців — банки та лізингові компанії, які відповідають критеріям постанови. Міноборони повідомлятиме про конкретні установи, що надаватимуть пільгові лізингові послуги для підприємств ОПК.

Програма охоплює фінансування для розробки, виробництва, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів. Зокрема підтримка може бути використана для:

  • придбання та модернізації основних засобів, техніки подвійного призначення та технологічного устаткування;
  • придбання транспортних засобів для виробничих та комерційних потреб;
  • придбання нежитлової нерухомості для ведення господарської діяльності.

Договори лізингу за програмою повинні відповідати таким умовам: максимальна сума — до 500 млн грн, строк — до 5 років, базова винагорода лізингодавця — не більше 23% річних, одноразова комісія — до 0,75% від суми фінансування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Україна війна оборона Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]