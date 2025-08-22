Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Звільнення працівника після поновлення вимагає нової процедури – Верховний Суд

18:46, 22 серпня 2025
Використання документів з попереднього звільнення, яке вже було визнане судом незаконним, є порушенням трудового законодавства та підставою для поновлення працівника на роботі.
Звільнення працівника після поновлення вимагає нової процедури – Верховний Суд
Джерело фото: kadroland
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Недотримання процедури звільнення працівника після його поновлення на роботі за рішенням суду є порушенням трудового законодавства та підставою для його поновлення. На цьому наголосив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 30 липня 2025 року у справі №761/40406/23.

Роботодавець зобов’язаний заново здійснити нове персональне попередження працівника про наступне вивільнення не пізніше ніж за два місяці, одночасно запропонувати всі наявні вакантні посади, а також отримати нове погодження уповноваженого органу, якщо воно вимагається. Використання документів (попередження, погодження тощо) з попереднього звільнення, яке вже було визнане судом незаконним, є порушенням трудового законодавства та підставою для поновлення працівника на роботі.

Деталі справи

У справі, що переглядалася, позивач звернувся до суду з позовом до державного органу про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. В обґрунтування позову позивач зазначав, що обіймав посаду заступника директора, з якої його було звільнено в січні 2022 року, але суд визнав це звільнення незаконним та поновив його на посаді. Проте у жовтні 2023 року, після поновлення позивача 3 жовтня 2023 року на посаді за рішенням суду, відповідач знову звільнив його з тих самих підстав і на основі тих самих документів.

Суди задовольнили позов, посилаючись на те, що звільнення позивача відбулося з порушенням вимог трудового законодавства. Зокрема, його не було попереджено про наступне вивільнення не пізніше ніж за два місяці. Крім того, одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці роботодавець не запропонував йому іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі чи організації. Також при повторному звільненні роботодавець не отримав нового погодження компетентного органу, а в оскаржуваному наказі про звільнення як одну з підстав зазначив лист-погодження, який стосувався попереднього звільнення за наказом, що був визнаний судом протиправним і повністю скасований.

КЦС ВС погодився з такими висновками суду й не встановив порушень норм матеріального чи процесуального права, що могли б бути підставою для скасування судових рішень судів попередніх інстанцій. Зокрема, касаційний суд зазначив, що повідомлення про наступне вивільнення і додаток із переліком вакансій були вручені позивачу лише за дві години до звільнення, що порушує вимоги ст. 49-2 КЗпП України.

Основоположні засади реалізації права на працю визначені положеннями ст. 43 Конституції України, якою закріплено, що кожен має право на працю. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Так, власник вважається таким, що належно виконав вимоги ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією або спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо. Роботодавець зобов’язаний запропонувати всі вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, які є на цьому підприємстві, незалежно від того, в якому структурному підрозділі працівник, який вивільнюється, працював.

Оскільки обов’язок із працевлаштування працівника покладається на власника з дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору, за змістом ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України роботодавець є таким, що виконав цей обов’язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з’явилися на підприємстві протягом цього періоду і які існували на день звільнення.

Крім того, роботодавець не отримав нового погодження уповноваженого органу, а використав лист-погодження, який стосувався попереднього звільнення, вже визнаного судом незаконним.

КЦС ВС закцентував, що продовження процедури скорочення на підприємстві не спростовує того, що після поновлення судом працівника на роботі всі дії, пов’язані з його вивільненням, мають бути вчинені заново з дотриманням процедури, встановленої законом, включно із завчасним персональним попередженням та пропозицією всіх наявних вакантних посад. Роботодавець зобов’язаний пропонувати вакансії не лише при попередженні про звільнення, а й протягом усього строку попередження, якщо з’являються нові вакантні посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд звільнення судова практика трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Відбулося перше засідання експертної групи при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у правоохоронних органах та судах: визначені завдання та керівництво

Під час першого засідання експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади обрали керівництво та визначили напрями роботи.

Необхідність використання авто для сімейних потреб чи роботи не є безумовною підставою для незастосування позбавлення права керувати — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що закон не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати авто осіб, яким авто потрібне для реалізації догляду за іншими особами.

Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Верховний Суд вказав, що відсутність наказу окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності

Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва