США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, — Владимир Зеленский

21:23, 26 декабря 2025
«Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет», — Зеленский о гарантиях безопасности от США
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности, однако страна хочет больший срок. Об этом Глава государства сказал в комментарии Axios.

По словам Зеленского, США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности.

«Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет», — сказал Зеленский, добавив, что будет считать это «большим успехом», если Трамп согласится с этим во время их встречи.

По словам Зеленского, и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

Он также высоко оценил работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, а также своей команды во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье планирует обсудить гарантии безопасности для Украины, а также чувствительные вопросы, в частности территориальные аспекты и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

