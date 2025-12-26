  1. В Україні

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, — Володимир Зеленський

21:23, 26 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років», – Зеленський щодо гарантій безпеки від США.
США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, — Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США запропонували України 15-річні гарантії безпеки Україні, однак країна хоче більший термін. Про це Глава держави заявив в коментарі Axios.

Як заявив Зеленський, США запропонували України 15-річні гарантії безпеки Україні.

«Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років», – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме це «великим успіхом», якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.

За словами Зеленського, і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію у свої законодавчі органи.

Він високо оцінив роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, зятя американського лідера Джареда Кушнера, а також своєї команди на чолі з секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки для України, а також чутливі питання, зокрема територіальні аспекти та ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Deepfake, дропи та крипта: Держфінмоніторинг проаналізував актуальні схеми відмивання грошей

В Україні дослідив фінансові ризики та схеми відмивання коштів в умовах російської агресії.

Між Україною та ЄС знову запрацює науково-технологічне співробітництво

Українські науковці отримають нові можливості для участі в міжнародних проєктах та обміну досвідом з колегами з Європейського Союзу.

Участь власника та обмеження строків: Рада розгляне зміни до КПК щодо арешту нерухомого майна

У Верховній Раді пропонують обмежити арешт нерухомого майна без підозри чотирма місяцями.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень

Законопроект передбачає підвищення мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність.

Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]