США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, — Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США запропонували України 15-річні гарантії безпеки Україні, однак країна хоче більший термін. Про це Глава держави заявив в коментарі Axios.
Як заявив Зеленський, США запропонували України 15-річні гарантії безпеки Україні.
«Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років», – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме це «великим успіхом», якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.
За словами Зеленського, і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію у свої законодавчі органи.
Він високо оцінив роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, зятя американського лідера Джареда Кушнера, а також своєї команди на чолі з секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим.
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки для України, а також чутливі питання, зокрема територіальні аспекти та ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.
