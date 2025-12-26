Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським 28 грудня – Axios

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудеться у Флориді.

Фото: tsn.ua

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді у неділю, 28 грудня. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у соціальній мережі Х.

«За словами українського чиновника, Президент Трамп зустрінеться з Президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго», - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

