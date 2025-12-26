  1. В Украине

Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 28 декабря — Axios

15:28, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится во Флориде.
Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 28 декабря — Axios
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

«По словам украинского чиновника, Президент Трамп встретится с Президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго», — заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен

Законопроект предусматривает повышение минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Цифровой актив под защитой ICANN: Верховный Суд отказал в восстановлении домена из-за нарушения UDRP

КЦС ВС постановил, что реализация прав на веб-ресурс невозможна без соблюдения международных процедур.

Новые требования к сайтам и электронным услугам: в Раде появился альтернативный законопроект о цифровой доступности

Законопроект предусматривает внедрение национального стандарта цифровой доступности, расширяет сферы его применения и устанавливает равные обязательства для государственных органов и частных компаний.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]