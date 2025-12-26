Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 28 декабря — Axios

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится во Флориде.

Фото: tsn.ua

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

«По словам украинского чиновника, Президент Трамп встретится с Президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго», — заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.

