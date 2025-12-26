Зеленський анонсував обговорення гарантій безпеки, територій і Запорізької АЕС на зустрічі з Трампом

Президент України заявив, що переговори у США мають допомогти доопрацювати ключові документи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю планує обговорити гарантії безпеки для України, а також чутливі питання, зокрема територіальні аспекти та ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

За його словами Президента, зустріч запланована на вихідні у Флориді й матиме широку переговорну адженду.

Зеленський зазначив, що наразі мирна угода, яка складається з 20 пунктів, готова приблизно на 90%. Крім того, напрацьовано кілька документів щодо гарантій безпеки, які, за словами президента, бажано обговорити комплексно. Також існують базові напрацювання стосовно економічної угоди.

Президент наголосив, що особиста зустріч із Дональдом Трампом необхідна для того, щоб максимально доопрацювати ці документи. Водночас він підтвердив, що українська сторона порушуватиме всі питання, з яких існують розбіжності.

«І чи буде обговорено територіальне питання - всі питання, по яких у нас є питання, є розбіжності… наша сторона їх підніме», — заявив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.